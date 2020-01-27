США упорно ведут дело к гражданской бойне в Черногории

27.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Черногорские националисты провели марш в Цетине – городе, где расположен монастырь-резиденция черногорских митрополитов, православная святыня.

Марш получил одобрение властей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участники марша заявили, что все православные святые были черногорцами. Они выкрикивали девиз референдума за отделение Черногории от Сербии – E viva Montenegro!. К ним присоединился советник премьер-министра Душко Марковича Срджан Кусовац, который разместил фотографию акции в своем «фейсбуке» со словами «В Цетине не бывать крестному ходу».

И действительно, служба безопасности Черногории рекомендовала отменить крестный ход духовенства и верующих Сербской Православной Церкви (СПЦ).

Отметим, что антиправославная политика властей Черногории вдохновляется США. Об этом косвенно свидетельствует глава непризнанной черногорской православной церкви Мираш Дедеич, который сравнивает принятие закона «О свободе вероисповедания», позволяющего конфисковывать храмы, с референдумом о независимости Черногории и вступлении в НАТО.

Но есть и прямые доказательства. Бывший командующий Армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что ожидает помощи Черногории в противостоянии влиянию СПЦ, так как она «слишком привязана к России».

По сообщениям черногорских СМИ, в конце ноября прошлого года, то есть, перед принятием скандального закона, команда противогибридных сил НАТО находилась в Черногории. Власти страны заявляли об угрозах, парламентский комитет по обороне и безопасности обсуждал их в декабре за закрытыми дверями. Возможно, именно тогда был дан ход скандальному закону, из-за которого сейчас страну сотрясают протесты.

Сейчас в интерпретации Черногории создается впечатление, что это Сербия приняла этот закон, чтобы дестабилизировать ситуацию.

«Единственные гибриды, прибывающие в Черногорию из Сербии, – это гибриды семенной кукурузы. Угрозы нет, а тем более нет причин призывать НАТО», – сказал министр обороны Сербии Александр Вулин в телефонном разговоре со своим черногорским коллегой Предрагом Бошковичем.