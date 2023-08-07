США ускорили «обезжиривание Европы»

Анатолий Лапин.  
07.08.2023 13:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, США


Кто бы ни пришел к власти в США, он будет продолжать обескровливать европейскую экономику.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кто бы ни пришел к власти в США, он будет продолжать обескровливать европейскую экономику....

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По мнению Песке, в случае очередного избрания в США Дональда Трампа, он начнет рубить с плеча и продолжать «обезжиривать» Европу.

«Это обдиралово Европы устроил не Байден, а Трамп. Вспоминаете его встречу в 17-м году, когда он был еще «свежим» президентом США, как он прилетел на саммит НАТО, как он двигал этих политиков собственными руками, как пешек на шахматной доске. И как он тогда, в 17-м году, сказал, что вы, европейцы, будете в ближайшем будущем платить по 2% от вашего ВВП в пользу обороны.

Он сказал: «Хватит, не хотим мы, американцы, больше нести только за счет нашего налогоплательщика все оборонные траты на НАТО и Европу. То есть эта инициатива по обезжириванию Европы была начата и имплементирована именно Трампом», – сказал эксперт.

«И тогда многие европейские политики – та же госпожа Меркель, тот же господин Олланд, они говорили: «Байден прийде, порядок наведе», украинским языком прям госпожа Меркель объясняла. А Байден пришел и нисколечки не изменил те тенденции, которые в свое время создал Трамп. Обезжиривание Европы американцами лишь только ускорилось….

Какой президент США следующий ни придет, Европе лучше не станет. И Трамп, который любит рубить с плеча, с ним европейским пигмеям станет сложнее договариваться», – заявил Песке.

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