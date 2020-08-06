США успешно играют на трансформацию белорусского общества

06.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Американские фонды спонсируют уже даже официальные мероприятия в Белоруссии, в которых принимают участие высшие должностные лица страны. Их задача – сформировать из белорусской молодежи, которая родилась после развала СССР, так называемую «прогрессивную политическую элиты», способную в нужное время перехватить власть.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В прошлом году я был (на форуме) «Минский диалог» – это официальная структура, где был глава республики, где был глава МИД. Если мы даже зайдем к ним на сайт и посмотрим систему, кто организатор, мы увидим там и USAID, и фонды Аденауэра — всю классику жанра, которая работает по Восточной Европе. Я их встречал и в Молдавии, и на Украине — где я их только не встречал, даже в Приднестровье, которое как бы непризнанное, а там они работают.

Эти люди уже считают, что трансформация произошла. То есть они играют на 5-7 лет вперед, потому что они играют на трансформацию общества. И они формируют узкую прослойку, как это произошло на Украине, как это произошло в Грузии, узкую прослойку, которая выдает себя за прогрессивную часть общества, которая должна перехватить власть после того, как от власти перейдет последнее постсоветское поколение и они этого не скрывают, что их задача – опираться уже на людей, рожденных в независимых республиках», – заявил Уралов.