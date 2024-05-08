США устраивает все происходящее вокруг Украины за исключением двух вещей

США стремятся выиграть политическое время, чтобы успеть выстроить «периметр удушения» Китая, поэтому им пока нужен стабильный Киев.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал политолог, профессор Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцев всё, что происходит, устраивает. Я это всё читаю. К сожалению, качество американского экспертного чтива падает, но, тем не менее, их по большому счёту всё устраивает, кроме двух вещей. Первое – Россия не слабеет. Она должна была ослабеть 8 месяцев как, и это по подсчётам очень пророссийски настроенных людей. 8 месяцев назад Россия должна была рухнуть. А тут выясняется, и это пишут системные американские СМИ, что Путин вступает в новый срок сильным, сильнее, чем он был 6 лет назад. И это парадокс – Россия не падает, и это американцев не устраивает. Поэтому надо что-то менять», – отметил он.

По словам эксперта, в США абсолютно осознают состояние дел бывшей Украинской ССР, и состояние на фронте для них не секрет, поскольку штабные группы сидят везде – невозможно сбросить бомбу, чтобы не попасть в какого-нибудь западного советника.

«Они прекрасно понимают, что уже даже не трещит, а реально ломается. Какой у них ресурс под руками? При том, что своих ребят, своих солдат они отправлять туда не могут. Не только по политическим соображениям, а потому что у них ещё в двух местах подгорает: на Ближнем Востоке, и подгорает сильно, и на Дальнем Востоке. И в этих условиях втягиваться ещё в европейский конфликт, нет, «дурных нема». Во всяком случае в Америке», – уверен Евстафьев.

Второй момент, по оценке профессора, это время: США не успевают выстроить на Дальнем Востоке «периметр удушения» Китая. И все их действия сейчас направлены на выигрыш политического времени. Поэтому Зеленский все еще остается президентом, поскольку любая нестабильность в Киеве приведет к тому, что всё посыплется окончательно и все разбегутся.