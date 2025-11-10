С украинской стороны ринга стоит Запад, который, либо как США потерял интерес к конфликту, либо как Европа – не имеет четко плана. При этом Россия с течением конфликта становится только сильнее.

Об этом в рамках конференции, которая состоялась в Дипломатической академии в Вене, заявил полковник Генштаба австрийской армии Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вы видите европейцев, но у них нет никаких идей, и у американцев, которые очевидно больше не интересуются тем, что происходит на боксерском ринге, тоже нет идей. И это большая разница. Если посмотреть на ситуацию в газетах, то можно увидеть, что поддержка (Киева) ослабевает, особенно со стороны европейцев. Недавно была очень хорошая статья, в которой говорилось, что поддержка становится все меньше и меньше, и вы все знаете, что происходит с Трампом. С другой стороны, когда речь идет о ресурсах, есть много стран, которые до сих пор потребляют много ресурсов из России, и это конечно меняет ситуацию…», – рассуждал он.