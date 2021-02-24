США устроили для украинцев рекламную демонстрацию списанных катеров

24.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В американском Балтиморе прошли ходовые испытания патрульного корабля для ВМСУ типа Island в открытом море.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе испытаний проверялись качество работы агрегатов и механизмов корабля, а также функционирование его навигационной системы. Были продемонстрированы максимальные возможности корабля по его маневренности и скорости. При испытаниях были подтверждены технические характеристики и ходовые качества корабля», – говорится в сообщении.

Во время испытаний на борту присутствовали атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в США генерал-майор Борис Кременецкий и военно-морской атташе капитан 1-го ранга Сергей Федорчук, которые крайне позитивно высказались о технических характеристиках корабля.

Дипломаты также встретились с экипажем патрульного корабля, получившего название «Сумы», и руководством базы береговой обороны и верфи города Балтимор.

Во время встречи были обсуждены вопросы хода подготовки и обучения экипажа, а также технической готовности катеров «Суммы» и «Фастов».