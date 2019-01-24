США устроили новый Майдан у очередного союзника России

24.01.2019, Москва, Максим Карпенко

В Венесуэле, которая находится в затяжном экономическом и политическом кризисе, осуществлена попытка государственного переворота при поддержке США.

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Накануне в столице страны Каракасе состоялась массовая акция, на которой глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом и принес уличную присягу. Его «инаугурацию» уже признали ряд американских государств, среди которых США, Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Перу и другие.

В то же время, переизбранный в начале января глава государства Николас Мадуро не признал произошедшего и отвел дипломатам из Штатов 72 часа на выезд из Венесуэлы. Гуайдо же предложил им остаться, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп в свою очередь пригрозил военным вторжением в Венесуэлу, если Мадуро добровольно не сдаст власть.

«Если Мадуро и его приспешники решат ответить насилием, если они решат причинить вред кому-либо из членов Национальной ассамблеи или любым другим легитимным должностным лицам в правительстве Венесуэлы, Соединенные Штаты будут рассматривать все возможные варианты действий», – заявил Трамп.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем заявлении назвал происходящее в Венесуэле попыткой США вмешаться в дела суверенного государства и выразил поддержку Мадуро.

«Насчет Венесуэлы: очень грубо и деструктивно. США продолжают политику внешнего давления и вмешательства в дела суверенных государств… Никакой защитой демократии здесь и не пахнет. Это очередное силовое насаждение американской гегемонии и слом неугодных режимов. Только народ Венесуэлы должен решать, кто будет президентом страны. И только путем выборов.

США с маниакальным упорством делают ставку на лидера оппозиции, который, по их мнению, должен сместить Мадуро и привести Венесуэлу к проамериканскому курсу. Тем самым они рассчитывают сломить один из немногих оплотов в Латинской Америке по противостоянию концепции однополярного мира. Мы все уже видели к чему приводит подобная политика на печальных примерах бывшей Югославии, Ливии, Ирака, Сирии, да и Украины. Ряд из этих стран утратила государственность, где-то разрушена экономика, а где-то идет война», – заявил Слуцкий.

Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фарио Тортос заявил, что Мадуро, в случае обострения ситуации в стране, может обратиться к России за военной поддержкой.

Напомним, Россия немало вложила в экономику Венесуэлы в последние годы – только с 2006-го по 2018-й официальный Каракас получил 17 млрд. долларов кредитной помощи. Кроме того, РФ полностью перевооружила армию Венесуэлы и обучила личный состав. В планах было также строительство авиабазы на «Арчила», учебного центра армейской авиации, пункта материально-технического обеспечения ВМФ и другие проекты.

Российский политолог Федор Лукьянов в своем блоге рассуждает, что Москва просто так не сможет отдать американцам богатую на нефть Венесуэлу.

«…Какой ни есть, а Мадуро союзник, который вслед за Чавесом это старательно подчеркивал и демонстрировал. Венесуэла была готова на символические жесты, наподобие признания Абхазии и Южной Осетии, принимала российские бомбардировщики, последовательно поддерживала Москву в ООН и прочих организациях. Взять и просто принять к сведению смену власти под свист и улюлюканье США – несолидно.

…У нас, между прочим, официальные отношения стратегического партнерства и между министерствами обороны подписано соглашение о военном сотрудничестве.

…Прямая военная помощь – сомнительно, уж очень рискованно. Но не стоит исключать асимметричных ответов, особенно если венесуэльский кризис перерастет в типичное для Латамерики внутреннее противостояние с участием повстанческого движения. Вот тут и может оказаться, что Латинская Америка – не менее перспективный объект интереса для подразделений с непонятным статусом, чем сейчас Африка. Желающие найдутся», – прогнозирует эксперт.