США утилизируют на Украине в десятки раз больше ракет, чем во Вьетнаме – эксперт

Владимир Гладков .  
12.05.2023 19:18
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Вместо утилизации на своей территории, США поставляют на Украину списанные ракеты 1957 года выпуска для того, чтобы их выпускали по русским.

Об этом в эфире NewsFront заявил военный журналист, политолог Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо утилизации на своей территории, США поставляют на Украину списанные ракеты 1957 года выпуска...

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«Недавно им поставили ракеты производства 1957 года, ну это просто скрытая утилизация. Если бы США эти ракеты вынуждены были утилизировать у себя в стране, они бы заплатили за это деньги налогоплательщиков, а так они отдали их на Украину и утилизируют путём выстреливания в нашу сторону», – отметил он.

«Понятно, что как она летит, так она летит, у неё вся стабилизация по цели только за счёт вращения. Но, тем не менее, они задачу выполнили, ракеты 57-го года – они анонсируют поставку от 4 тысяч, всего было выпущено 4225 ракет. За это время 225 ракет они где-то истратили, там ещё во Вьетнаме, видимо, а вот 4 тысячи они сгружают на Украину, чтобы такой массив не утилизировать у себя», – заключил Фатигаров.

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