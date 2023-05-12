США утилизируют на Украине в десятки раз больше ракет, чем во Вьетнаме – эксперт

Вместо утилизации на своей территории, США поставляют на Украину списанные ракеты 1957 года выпуска для того, чтобы их выпускали по русским.

Об этом в эфире NewsFront заявил военный журналист, политолог Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно им поставили ракеты производства 1957 года, ну это просто скрытая утилизация. Если бы США эти ракеты вынуждены были утилизировать у себя в стране, они бы заплатили за это деньги налогоплательщиков, а так они отдали их на Украину и утилизируют путём выстреливания в нашу сторону», – отметил он.

«Понятно, что как она летит, так она летит, у неё вся стабилизация по цели только за счёт вращения. Но, тем не менее, они задачу выполнили, ракеты 57-го года – они анонсируют поставку от 4 тысяч, всего было выпущено 4225 ракет. За это время 225 ракет они где-то истратили, там ещё во Вьетнаме, видимо, а вот 4 тысячи они сгружают на Украину, чтобы такой массив не утилизировать у себя», – заключил Фатигаров.