США уверены, что купили лояльность Казахстана

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Казахстан является другом США, хотя имеет с Россией самую протяженную границу.

Об этом на форуме по безопасности в Черном море и Балканах в Румынии заявил приглашенный специалист по внешней политике американского Фонда наследия Томас Дэнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня интерес США в Казахстане – 78 млрд долларов. Мы являемся крупнейшим инвестором. У Нидерландов и англичан немного меньше, но они тоже являются значительными инвесторами. Нас в четыре раза больше, чем русских, и в три раза больше, чем китайцев. Это наши инвестиции в энергетику в Казахстане, которые являются одними из крупнейшими в мире для наших «Эксон» и «Шеврон», – сказал Дэнс.

По его данным, США вывозят из Казахстана 1,4 миллионов баррелей нефти ежедневно. И то, что это происходит через Новороссийск, не меняет дела.