США уверены, что купили лояльность Казахстана

Елена Острякова.  
16.06.2024 22:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 316
 
Дзен, Казахстан, Колониальная демократия, США


Казахстан является другом США, хотя имеет с Россией самую протяженную границу.

Об этом на форуме по безопасности в Черном море и Балканах в Румынии заявил приглашенный специалист по внешней политике американского Фонда наследия Томас Дэнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Казахстан является другом США, хотя имеет с Россией самую протяженную границу. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Сегодня интерес США в Казахстане – 78 млрд долларов. Мы являемся крупнейшим инвестором. У Нидерландов и англичан немного меньше, но они тоже являются значительными инвесторами. Нас в четыре раза больше, чем русских, и в три раза больше, чем китайцев. Это наши инвестиции в энергетику в Казахстане, которые являются одними из крупнейшими в мире для наших «Эксон» и «Шеврон», – сказал Дэнс.

По его данным, США вывозят из Казахстана 1,4 миллионов баррелей нефти ежедневно. И то, что это происходит через Новороссийск, не меняет дела.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть