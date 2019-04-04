США уже давно бы бомбили Россию по примеру Сербии

04.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Только наличие мощной армии у России удерживает Запад от попыток повторения сценария расчленения российского государства по примеру Югославии.

Об этом в рамках «круглого стола» в Москве заявил российский историк Олег Айрапетов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если у тебя нет надежной системы ПВО, ядерного оружия и носителей ядерного оружия, ничто не гарантирует ни твое существование, ни твоей безопасности. Решительно ничего. Можно что угодно говорить о ядерных программах Северной Кореи, Ирана и так далее, но на боевой взвод эти ядерные программы поставила игра без правил, которую вел Вашингтон. Никто не хочет, чтобы завтра к ним пришли оккупанты.

Мы сегодня говорим «интервенция». Но интервенция-то завершилась бесконечной оккупацией. На каком положении находятся американские войска в Косово? Кто определяет, чья это земля? Ясно кто – «великий Вашингтон». Кто определяет, кто имеет право здесь жить? А эти люди здесь жили тысячелетиями. Оказывается, тоже «великий Вашингтон».

Эта же норма применяется снова – русские не имеют права жить в Крыму, они не имеют права жить в Донбассе, а завтра выяснится, что они не имеют права жить в Российской Федерации…

Только сила, только готовность того, что в случае нападения на нас вы подвергнетесь массированному возмездию, – только это является гарантией того, что наши дома, квартиры, метрополитен, автобусы, мосты через реки, что все это остается в неприкосновенности. Это главный урок югославской драмы», – заявил Айрапетов.

В свою очередь доктор исторических наук, сербский политолог Горан Милорадович напомнил, что сербы поплатились за отказ подчиняться требованиям США.

«Они поставили ультиматум: до апреля принять оккупацию и отдать Косово. Правительство не согласилось с этим ультиматумом. Это, я считаю, исторические уроки. Не надо соглашаться с такими ультиматумами. Если бы согласились, Сербия бы на 100% была оккупирована. Армия тоже уничтожена. И в этой части Сербии, которая еще находится под контролем Белграда, мы получили бы базы НАТО. Я уверен, что это было бы», – заявил Милорадович.