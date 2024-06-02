США уже не хотят войны с Китаем – глава Пентагона на форуме в Сингапуре

Сергей Рыжов.  
02.06.2024 13:00
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ЕС, Запад, Китай, Политика, США


Коллективный Запад в данный момент не хочет войны с Китаем и делает все, чтобы притормозить возможную эскалацию на данном направлении. Такой вывод напрашивается из всей суммы заявлений западных лидеров в ходе состоявшегося в Сингапуре Азиатского саммита по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла», куда в эти дни сьехались почти все мировые лидеры.

В частности,  о том, что у Евросоюза нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил в своем выступлении глава европейской дипломатии Жозеп Боррель: «Но нет четкой границы между оружием и [тем, что не является] оружием, так как есть вещи, которые могут иметь двойное назначение». Более того, он признал, что «проблема не только в Китае», ведь, в российской военной технике используются детали, произведенные в западных странах — США, Европе или Великобритании.

Коллективный Запад в данный момент не хочет войны с Китаем и делает все, чтобы...

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Знаковость этого заявления в том, что оно резко диссонируер с предними десткими заявлениями американцев и британцев, неоднократно обвинявших Китай в оказании военной помощи России. В середине мая госсекретарь Энтони Блинкен предостерег китайские компании от поддержки российского ВПК и пообещал Пекину новые санкции.  А 22 мая о том, что Китай якобы начал поставлять РФ летальное оружие, заявлял глава британского Минобороны Грант Шэппс, ссылаясь на данные разведки.

Сегодня же речи американцев звучат куда более примирительно. Война с Китаем не является ни близкой, ни неизбежной, говорит глава Пентагона Ллойд Остин на форуме «Диалог Шангри-Ла», комментируя ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

При этом Остин отметил необходимость постоянного диалога с Китаем и его соседями для предотвращения эскалации: «Не каждый диалог приятен, однако важно, чтобы мы поддерживали общение. И важно, чтобы мы продолжали поддерживать наших союзников и партнеров и ради их интересов», – добавляет министр обороны США.

В ответ на комментарии Остина замначальника Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн обвинил Вашингтон в стремлении создать «азиатско-тихоокеанскую версию НАТО», явно намекая на деятельность блока AUKUS. Он также назвал США «величайшим вызовом региональному миру и стабильности».

 

 

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