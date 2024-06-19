«США уже не контролируют Атлантику» – в Москве заговорили о военной базе на Кубе

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Визит российских военных кораблей на Кубу означает, что США потеряли единоличное господство в Атлантическом океане.

Об этом в эфире интернет-канала «delib» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы отследить нашу подводную лодку не смогли. Она туда [на Кубу] пришла сама. То есть американцы уже не контролируют Атлантику. Вот, первый главный вывод. Второй вывод. Группа кораблей наша маленькая, но эти корабли сами преодолели огромное расстояние, прибыли туда в полностью боеготовом состоянии, провели учения. Это означает, что в качественном отношении наши корабли способны решать задачу проецирования силы на удаленные районы», – сказал Сивков.

«Если наши походы туда станут систематическими, то это означает, что возле США появится российская база. Причем, скорее всего, не только на Кубе, но и в Венесуэле. Венесуэла заинтересована в появлении российской базы на своей территории, поскольку это обеспечит ей безопасность от возможного американского вторжения, кстати, как и для Кубы. А с другой стороны, для России эта база является важным фактором давления на США. Ну и, наконец, нельзя забывать один важный момент. Подводные лодки, как и надводные корабли, могут и оставлять там что-нибудь, какие-то системы оружия. И это оружие, расположенное на Кубе, в Венесуэле, и формально являющееся принадлежностью этих стран, будет угрожать США очень серьезно. Поэтому сам факт этого похода этих кораблей, он имеет большое значение», – резюмировал эксперт.