США уже не особо верят в успех контрнаступления ВСУ – украинский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В США уже готовы к переводу конфликта на Украине в дипломатическое русло и лишь ждут весеннего контрнаступления ВСУ, по результатам которого уже будут формировать свои условия и согласовывать дальнейшие поставки вооружений Киеву.

Об этом в эфире израильского Iton-TV заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Руководство Запада и особенно военное руководство США пока не верят в быстрое освобождение Крыма и всех территорий Украины. И новый министр обороны ФРГ сказал, что в ближайшее время успехов не будет ни у кого, эта война на длительный период, поэтому на успех нашего весеннего контрнаступления как-то не очень надеются наши западные союзники. Поэтому я вижу то, к чему постепенно склоняют общественное мнение стран Запада и в конечном счёте и украинское руководство – по результатам весеннего контрнаступления украинских войск, к которому сейчас готовят (фактор времени – сдержать наступление России и подготовить контрнаступление). К концу лета-осени будет понятно, какие переговорные позиции при переводе войны из крупновойсковых наземных операций или попыток раскачать ситуацию по всей линии фронта, в тот или иной вид замороженного конфликта или конфликта низкой или средней интенсивности, или холодной гибридной войны и так далее», – сказал Карасёв.

«Если после весеннего наступления всё это будет переведено в более политическую плоскость, исходя из реалий того времени и неосвобождения Крыма, как такая позиция официального Киева, если он с этим согласится, будет воспринята в обществе?» – спросил ведущий канала.

«Понятно, что, мягко говоря, не очень одобряема будет эта позиция», – констатировал политолог.

Однако, по его словам, всё зависит от киевского командования, даже несмотря на скептицизм со стороны западных партнёров.

«Но украинское руководство повышает ставку, ставит такие абсолютные политические цели, цели абсолютной победы над Россией для того, чтобы Запад и дальше помогал, чтобы расширял ассортимент качества, функционал и направленность вооружений – оборонительных, наступательных, танки, самолёты. Но, мягко говоря, пока что не очень верят, что в ближайшее время возможна реализация таких военных целей. Кстати говоря, и американское руководство, если брать Марка Милли, он ещё в декабре выражал сомнения и предлагал другую логику действий на 2023 год – уже после Херсона начинать какие-то дипломатические усилия. Украине всё-таки дадут попытку осуществить большое контрнаступление, но дальше, как сказано в утечке «Washington Post», всё-таки предупреждают украинское руководство, что уже в таком объёме помощь может быть и недостижимой по многим соображениям, и политическим тоже, учитывая позицию республиканцев», – заявил Карасёв.