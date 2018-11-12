США уже не скрывают, что держат украинцев за идиотов

12.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинскому режиму выгодно создавать прослойку нищих молодых людей, которые видят для себя перспективу только в армии.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заглянуть бы в голову нашим [украинским] коллегам, чтобы узнать: они-то сами верят в то, что говорит этот американский дяденька о том, что российский газ, который по трубам идёт в Европу, не выгоден, а уголь везти через океан из Пенсильвании – это самое то? Вам не стыдно вообще, что вас держат за рабов? И за идиотов тоже. За глупых рабов, готовых лизать сапог господину и ещё причмокивать и говорить: «Какой вкусный уголёк», – прокомментировал Марков сюжет, где министр энергетики США Рик Перри не может налюбоваться на гору пенсильванского угля, прибывшего на Украину.

«К сожалению, разрыв огромного количества экономических связей Украины с Россией привёл к чудовищным экономическим последствиям, резкому снижению уровня жизни, замерзают многие города. Сейчас в соцсетях появляются ссылки на объявления школьные, меня одно из них поразило – о том, что урок будет длиться по 10 минут с короткими переменами, потому что в классе температура 6 градусов», – рассказал политолог.

При этом эксперт подчеркнул, что всё происходящее далеко не случайно.

«На самом дели такой цели экономического развития у Украины нет, поскольку это марионеточное правительство. Так как украинцы живут в нищете и холоде, их легче забрать в армию и бросить на Донбасс. Правительству выгодно иметь нищих молодых людей. Но мы надеемся, что в конечном итоге офицеры ВСУ уберут хунту от власти и восстановят свободу и демократию в Украине», – добавил Марков.