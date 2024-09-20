США уже не в состоянии удовлетворять хотелки Украины – Пламен Пасков

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США испытывают серьёзные внутренние финансовые трудности – и поэтому вряд ли удовлетворят все запросы Украины.

Об этом в эфире канала «Политэксперт» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Национальный долг США уже не просто увеличивается, он примерно на 10 триллионов больше, чем ВВП. Это только национальный, а если взять весь долг, это домохозяйства, плюс компании, плюс все остальное, плюс деривативы и фьючерсы и все остальные финансовые инструменты, они выходят на 212 или уже на 215 триллионов, и при этом валовый внутренний продукт США продолжает оставаться меньше 30 триллионов. И в таких условиях сейчас, когда Владимир Александрович приезжает туда и будет просить: «Помогите, дайте нам разрешение на дальнобой, дайте нам вот это, дайте, дайте», а там вообще-то ситуация катастрофическая в Америке, чисто финансовая. Поэтому [запрос Украины], мягко говоря, не обладает большими шансами на удовлетворение», – сказал Пасков.

«Категорически острая нужда Украины, к сожалению, сталкивается с категорической острой невозможностью у США. Поэтому, я думаю, что США никогда не скажут категорически «нет». Они могут даже и дать 200-300 миллионов, либо обещать, что дадут какими-то там порциями с какими-то там условиями. На это можно, наверное, в каком-то плане, так… с натяжкой, рассчитывать. Но разрешение на дальнобой дано не будет. Там будет только с ограничениями. И все остальные радикально кардинальные вопросы администрации Байдена, пока она является администрацией Байдена, будет стоять горой именно так, как она стояла и до этого. Изменений под финал вот этой каденции не будет», – подытожил политик.