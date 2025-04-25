США устраивали госпереворот на Украине с одной целью – спровоцировать вооружённый конфликт, втянуть в него Россию и под шумок оттяпать Севастополь. Однако вопрос о статусе севастопольской военно-морской базы уже не актуален.

Об этом ForPost сообщил общественный деятель, журналист из Финляндии Янус Путконен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война в Крыму, на Донбассе, на Украине началась в 2014 году у берегов Сирии во время президентства Барака Обамы. Джо Байден тогда был вице-президентом, и это он тогда понял, что без Севастополя добраться до Сирии у них не получится. Все, что случилось на Украине, случилось по геополитическим причинам. Потому что им нужно было добраться до Севастополя – американцы устроили переворот на Украине, чтобы втянуть в военные действия Россию и отвлечь её внимание», – отметил он.

По словам обозревателя, именно за Байденом стоят люди, которые создавали проект нового века американского мирового доминирования – это люди из неоконсервативных центров принятия решений.

«В Республиканской партии есть интересное разделение – одна часть отстаивает интересы корпорации RAND, другая – Atlantic Council. И уже в 2022 году корпорация RAND разработала план, как выйти из войны на Украине победителем, а план Atlantic Council сейчас подходит к своей финальной стадии – они понимают, что проиграли войну Байдена. Ситуация в Европе больше не находится под контролем. С прошлого лета Трамп выступает за план корпорации RAND, что нужно выходить из войны Байдена. И сейчас мы видим поддержку этого плана. Вопрос в том, как это решение будет воплощено. Выглядит все так, как будто завтра последний день войны Байдена», – подчеркнул Путконен.

По его оценке, следующий вопрос – падёт ли Украина или у нее получится выжить.