США в Давосе ждут Зеленского с пояснениями о конфликте с Залужным

Михаил Рябов.  
11.01.2024 17:27
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, НАТО, США, Украина


Во время предстоящего экономического форума в Давосе американцы ждут от Владимира Зеленского обновленный военный план на 2024 год и пояснения относительно конфликта с командующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Во время предстоящего экономического форума в Давосе американцы ждут от Владимира Зеленского обновленный военный...

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«В Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным замедляют усилия по разработке новой стратегии… США хотят определить, как наилучшим образом направить свою поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя в следующем году», – говорится в публикации.

Американцы полагают, что сейчас нужно сосредоточить усилия «на защите текущих позиций» – «прорыв в ближайшие месяцы маловероятен».

Перед началом форума в Давосе состоится специальная закрытая встреча, посвященная Украине, в которой будут принимать участие около 100 стран.

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