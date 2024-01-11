США в Давосе ждут Зеленского с пояснениями о конфликте с Залужным
Во время предстоящего экономического форума в Давосе американцы ждут от Владимира Зеленского обновленный военный план на 2024 год и пояснения относительно конфликта с командующим ВСУ Валерием Залужным.
Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
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«В Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным замедляют усилия по разработке новой стратегии… США хотят определить, как наилучшим образом направить свою поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя в следующем году», – говорится в публикации.
Американцы полагают, что сейчас нужно сосредоточить усилия «на защите текущих позиций» – «прорыв в ближайшие месяцы маловероятен».
Перед началом форума в Давосе состоится специальная закрытая встреча, посвященная Украине, в которой будут принимать участие около 100 стран.
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