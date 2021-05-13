США в Донбассе учатся воевать с Россией – эксперт

13.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

США очень грамотно подходят к планированию своих действий на Украине – они нагнетают ситуацию в Донбассе, чтобы одновременно повысить русофобскую истерию и «обкатать» своих военных в боевых условиях.

Об этом в эфире интернет-канала «Телеканал Сталинград» заявил публицист, военный врач, участник боевых действий в Донбассе и Сирии Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы, в отличие от наших альтернативно одарённых, не придерживаются жёсткого и тупого планирования, когда прописаны пункты «А»,«Б»,«В», когда мы упорно пытаемся любой ценой продавить пункт «В».

Они намечают, так называемый «коридор возможностей» и «красные линии». Иными словами, если у них имеется цель добиться чего-либо, они намечают возможные сценарии, при которых эта цель будет достигнута, «красные линии» – предельные колебания сценария, за которые их выпускать нельзя», – сказал он.

Также публицист отметил, что американцы осуществляют наращивание эскалации на границе с Россией силами ВСУ, чтобы проверить их боевую готовность и поднять градус антироссийской истерии на Украине.

«Мы в данном случае рассматриваем следующую ситуацию – происходит наращивание эскалации на границе России с Украиной, производят его укропитеки, своими силами наращивая присутствие войск. Какие-то вопросы, в ходе этого решают украми. Причём укры – марионетки, безмозглые существа, управляемые американскими и натовскими стратегами. Задача натовских стратегов… первое, повысить боеспособность своих штрафбатов в виде Украины, обкатать эффективность работы войск, устранить имеющиеся недостатки, повысить боеготовность. Вторая задача – дополнительно повысить градус истерии на Украине, чтобы повысить возможности дальнейшего уничтожения русского духа, русской идеологии, русских мыслей, и нагнетание у украинствующей шизы», – заключил Евич.