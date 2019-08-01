США в экс-СССР перешли от грубого вмешательства к внедрению отборных паразитов

01.08.2019, Тирасполь, Светлана Наздратенко

Коалиция социалистов и прозападного блока ACUM, пришедшая к власти в Молдове после падения олигархического режима Владимира Плахотнюка, продолжает вызывать интерес, волнует исследователей.

Абсурдный, ситуативный, временный, неожиданный, уникальный, нежизнеспособный – как только не называли этот альянс. А он существует и работает.

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Многие ожидали, что с уходом Плахотнюка в молдавской политике лидирующую роль станет играть считающаяся пророссийской Партия социалистов и ее неформальный лидер – президент Игорь Додон, однако очень быстро наметился перевес в пользу главы партии PAS («Действие и солидарность») и сопредседателя блока ACUM, премьера Майи Санду.

Именно Санду, бывшая сотрудница Всемирного банка, экс-министр образования, экс-кандидат в президенты РМ, имевшая тесные связи с Фондом Сороса, представляет теперь молдавское государство на встречах с лидерами других стран. Именно с ней внешние партнеры ассоциируют правящую коалицию, новую власть в Молдове.

Рассуждая о феномене созданной коалиции и вышедшей на первый план молдавской политики Майе Санду, эксперты из РФ, участники круглого стола «Российское миротворчество на Днестре и новая политическая реальность в Молдове» в Тирасполе, отметили тренды, появившиеся на постсоветском пространстве совсем недавно.

Речь идет о новых подходах Запада к обеспечению своего геополитического влияния, о применении механизма мягкой силы, опробованного в Армении, Молдове, Грузии и на Украине в 2018 – 2019 годах при транзите власти.

О новой стратегии рассказал для “ПолитНавигатора” директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Если в начале нулевых годов мы могли наблюдать политику США и их европейских партнеров, направленную на организацию так называемых цветных революций, то нынешнее время характеризуется изменением формата влияния с открытого вмешательства во внутренние дела постсоветских государств на организацию условий, в рамках которых к власти в этих государствах приходят прозападные политики.

Это «внутренние мигранты», ориентированные на Запад в ущерб цивилизационной идентичности, характерной для большинства населения своих стран. Это политики нового поколения, процесс становления личности которых происходил уже в независимых государствах, образовавшихся в процессе распада СССР.

Процесс работы с активной молодежью, академическим сообществом, общественными организациями со стороны США и других стран Запада уже позволил сформировать новую элиту целого ряда стран», – говорит Денисов.

Эксперт отмечает, что политики нового образца, как правило, прошли обучение по программам таких организаций, как, например, Фонд Сороса, были вовлечены в их деятельность.

«Участие в мероприятиях Фонда Сороса 1990-х годов – это, конечно, не приговор и не окончательный диагноз, но общая тенденция демонстрирует, что именно эти люди наиболее адаптированы к нынешним условиям и эффективны в проведении реформ западного образца, которые далеко не всегда необходимы, а то и вредны для этих стран.

На Западе эти политики воспринимаются не как равные партнеры, но в то же время как удобные союзники, через которых можно ретранслировать свою идеологию, политический уклад и модели экономики», – делает вывод Денисов.

По его словам, в экономических воззрениях эти люди обычно являются «убежденными либертарианцами, придумавшими себе камуфляж виде термина технократы».

«Здесь можно привести пример. На Украине будет формироваться кабмин, там есть три-четыре основных претендента на пост премьера, и, что самое страшное для Украины, все они являются либертарианцами.

При этом от Зеленского и его окружения люди ждут совсем другого – нормальной зарплаты, снижения цен на продукты питания, ЖКХ.

То есть в ближайшее время мы получим катастрофу, и через полгода рейтинг Зеленского свалится ниже, чем у бывшего президента Украины. Это важно для понимания ситуации в молдавской политике», – отметил Денисов.

Он добавил, что если просмотреть биографии высшей политической элиты Молдовы, Армении, Грузии, Украины – кто в каких университетах обучался, в каких странах, – «уже трудно будет поверить, что это все случайно».

Российские эксперты считают, что эти тренды несут не только угрозы, но и возможности. Так, политолог, историк, директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев указывает на то, что России стоило бы присмотреться к действиям американцев, которые развивают в постсоветских государствах «горизонтальные связи, дающие очевидные плоды». Сама же Россия в этих странах пока работает только с элитами, бюрократией.

Молдова могла бы стать площадкой для этого «рискованного, но достаточно прогрессивного эксперимента», считает эксперт. По его мнению, политическая игра в РМ, в которую Россия вступила с «заведомо проигрышной позиции», постепенно подвигнет Москву на изменения в работе с элитами, которые стремятся воспользоваться российскими ресурсами, но преследуют собственные интересы.

«Помимо того, что мы делаем ставку на бюрократию и сложившиеся элитные группы в ущерб развитию горизонтальных связей, мы всегда опускали ценностное измерение. Это то, в чем мы всегда проигрывали американцам. Для нас это актуально особенно здесь, в Приднестровье. Нужно понимание интересов простых людей, которые с Россией связывают свое будущее. Я часто бываю в Донецкой, Луганской республиках, и я видел, как люди реагировали на эти все президентские инициативы, связанные с предоставлением гражданства.

Это та схема, которая должна работать в проблемных регионах, где есть русское присутствие. Она должна быть связана с развитием гуманитарного начала в ответ на ожидания людей», – сказал Пантелеев.

Он считает также, что пора отказываться от схемы, при которой Россия вынуждена реагировать на инициативы Запада, – нужна смелость выдвигать свои, возможно, даже неожиданные инициативы.

«Вот предлагают переформатировать миротворческую операцию на Днестре. Почему бы в ответ не предложить новый формат с усилением российского военного присутствия в целях защиты соотечественников, которые здесь проживают?» – задается вопросом эксперт.

Завкафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности Российской академии народного хозяйства и государственной службы Наталья Харитонова вообще считает, что России стоило бы «объявить этот регион зоной своих стратегических, жизненно важных интересов».

«Американцы так делают на постсоветском пространстве с 1994 года – Кавказ, Каспийский регион и т.д. Никто не мешает им прописывать это в своих базовых документах, касающихся безопасности», – заявила эксперт.