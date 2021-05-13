США в Казахстане готовят живые контейнеры для распространения биологического оружия

13.05.2021, Москва, Айнур Курманов

Все больше выявляется фактов разработки и производства биологического оружия и средств доставки в казахстанских НИИ, работающих по военно-биологическим программам Пентагона, и в Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ), построенной американцами в Алматы за 400 миллионов долларов.

На этот раз к представителям Социалистического движения Казахстана обратились ученые из Таджикистана, которые предоставили данные, раскрывающие подробности проекта по использованию верблюдов и крупного рогатого скота (КРС) в качестве переносчиков наиболее опасных заболеваний.

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Если раньше в качестве переносчиков заболеваний военные биологи рассматривали в Центральной Азии летучих мышей и клещей, то теперь в ход и пошли верблюды. Проект Пентагона называется «Camels as biosurveillance sentinels: Risk at the human-camel interface», что в переводе означает «Верблюды как сторожевые наблюдатели: риск передачи вирусов от верблюда к человеку», который сейчас осуществляется на территории Казахстана и Таджикистана с привлечением местных ученых и специалистов.

Осуществляет этот проект Агентство по уменьшению оборонной угрозы (DTRA). Это агентство находится в составе Министерства обороны США и занимается модернизацией штаммов наиболее ужасных возбудителей различных недугов, которым в лабораторных условиях прививают особую устойчивость к вакцинам и медикаментам. Оно же курирует и направляет деятельность нескольких тысяч лабораторий разной степени защиты, в том числе более четырехсот в самих Штатах.

К выполнению данного заказа Пентагона привлечены Научно-исследовательский Институт проблем биологической безопасности из Казахстана, Институт проблем биобезопасности Таджикистана, Калифорнийский университет в г. Дейвисе из США, Военно-морской медицинский исследовательский центр из США и Медицинская школа Дюка-Нуса из Сингапура. При этом к выполнению проекта в качестве главной технической базы по проведению экспериментов для производства новых биологических боеприпасов мобилизована как раз та самая Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) в Алматы.

Данная ЦРЛ в Алматы входит в сеть НИИ, дающих возможность казахстанским чиновникам утверждать, что это чисто отечественные учреждения, подчиненные минсельхозу и министерству науки и образования. Но в действительности основное финансирование они получают от Пентагона и работают по их программам. Курирует их деятельность командор ВВС США Дэниэль Сингер, являющийся одновременно и руководителем ЦКЗ США в Центральной Азии.

При этом, американцы заинтересовались «кораблями пустыни», потому что посредством них можно легко замаскировать использование биологического оружия под природную вспышку местного заболевания. Ведь верблюды служат основной крупных сдвигов в вирусных пулах, циркулирующих внутри и между популяциями верблюдов, домашнего скота и летучих мышей. Проще говоря, они являются естественными переносчиками зоонозных заболеваний среди местной фауны и через них в качестве контейнеров удобнее всего распространять искусственно доработанные штаммы.

Уже доказано, что местные верблюды являются резервуаром для коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ). Кроме того, известно, что верблюды являются резервуарами нескольких «избранных агентов», в том числе: крымско-Конго-геморрагической лихорадки (ХГЧ), вируса клещевого энцефалита (ТБЭВ) и Coxiella burnetii (бактерия, вызывающая Q-лихорадку).

К тому же, данный новый проект является лишь одним из направлений деятельности и есть продолжением прежнего проекта НИИ проблем биологической безопасности Казахстана и американских ученых в рамках DTRA по исследованию ближневосточного респираторного коронавируса у летучих мышей и верблюдов. Он уже частично был реализован у нас в Казахстане в 2016-2018 годах. Естественно, что никто из казахстанской общественности не был даже в курсе, что такие исследования и эксперименты ведутся, причем с самого дня основания ЦРЛ в Алматы.

Теперь нынешние усилия американских военных биологов, которым, как мы видим, активно помогают казахстанские ученые и специалисты, направлены на доработку тех достигнутых ранее результатов с целью создания уже боевых веществ, а также изучения возможности переноса через верблюдов других не менее опасных заболеваний. То есть, прямо сейчас в Алматы, а также в Кордайском районе Жамбылской области в поселке Гвардейский прорабатывается весь спектр потенциальных переносимых вирусов при помощи верблюдов.

Почему эти исследования активно ведутся именно в Казахстане? Дело в том, что в республике имеется научно-техническая база в лице те же ЦРЛ и ряда НИИ, а также неограниченное количество подопытных верблюдов, поголовье которых достигает цифру в 200 тысяч. В том же Таджикистане их не более ста особей, что не дает возможности для проведения широкомасштабных экспериментов. Казахстан также удобен тем, что он граничит с Китаем и Россией в которые можно легко перебросить заразу через сознательно инфицированных животных.

При этом объектами могут стать Алтайский край и Астраханская область Российской Федерации, где ведется разведение верблюдов, но основной удар все же нацелен скорее всего Синьцзян-Уйгурскому району (СУАР) или во Внутренней Монголии, где «корабли пустыни» являются важной частью животноводства. Более того, разводят их как раз национальные меньшинства – уйгуры, казахи и киргизы для которых это главный источник дохода.

Массовая гибель верблюдов и крупного рогатого скота, а также перенос заболеваний от животных к людям может создать очаги социального недовольства и даже протестных выступлений как среди национальных меньшинств, так и среди всего местного населения западных регионов Китая.

«Боевые» верблюды могут стать спусковым крючком новой эпидемии, которую местным властям уже будет трудно остановить, что подорвет экономику и вызовет очередную череду карантинных мер. Для американцев важно создать зону перманентного и управляемого хаоса в Центральной Азии по периметру границ России и Китая, а биологическая бомба, распространённая через одомашненных животных, поразит как животноводство, так и сельское хозяйство всех бывших советских республик, что может создать угрозу голода. Распространяемые же новые «мутированные» штаммы местных заболеваний способны развить настоящую эпидемию, сравнимую по эффекту со средневековой «черной смертью».

В 2016 году казахстанское правительство передало американским военным биологам как раз всю коллекцию опасных заболеваний, собранных советскими учеными и врачами и хранившихся с 1949 года в Казахском научном центре карантинных и зоонозных инфекций имени М. Айкимбаева. А это местные образцы чумы, геморрагических лихорадок, туляремии, клещевого энцефалита и других инфекций.

При этом утечка может произойти и из стен Научно-исследовательского Института проблем биологической безопасности, который по иронии судьбы якобы разрабатывал казахстанскую вакцину, австралийского происхождения. Кстати, она до сих пор не прошла окончательных испытаний. Так вот, по жалобам сотрудников данного учреждения, подчиняющегося формально Комитету науки Министерства образования и науки Республики, но работающего по программам Пентагона, данное НИИ буквально разваливается на глазах, так как капитального ремонта не было с 60-х годов!

Изношенное советское оборудование в Научно-исследовательском Институте проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области может стать началом настоящей биологической катастрофы. Нельзя исключать, что средства, выделенные Пентагоном, просто разворовываются местными чиновниками из министерства и правительства, а опасные исследования в итоге проводятся с использованием допотопного инструментария.

В итоге можно прийти к выводу, что вся эта деятельность американских военных биологов, которые работают над данным проектом по выведению «боевых» верблюдов вместе с казахстанскими учеными и специалистами в НИИ и ЦРЛ в Алматы, явно противоречит апрельским заявлениям 2020 года со стороны МИДа РК и президента Касым-Жомарта Токаева о том, что в Казахстане не ведется разработка биологического оружия.

Создание ПЦР-тестов, которые оказались на проверку китайскими, и якобы разработка собственной вакцины, австралийского происхождения, в данных НИИ и ЦРЛ были лишь прикрытием и дымовой завесой, призванные замаскировать истинные работы по модернизации боеприпасов и исследованию живых контейнеров в лице верблюдов для переноса смертоносных заболеваний.

Общественность как внутри Казахстана, так и народы братских стран должны требовать немедленного прекращения работ над этой программой и допуска специалистов России и КНР для контроля над деятельностью казахстанских НИИ и ЦРЛ в Алматы, выполняющих исследования и эксперименты по заказу министерства обороны США. Иначе нас ждут реальные жуткие последствия похуже той пандемии, которая уже второй год бушует по всему миру.