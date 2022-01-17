США в ловушке: Байден боится разозлить Россию из-за страха перед Китаем

США пошли на переговоры с Россией из страха перед Китаем.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил российский политолог Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай – это третья сторона переговоров, не участвующая в них, которая подталкивает первые две. В первую очередь, США. Если бы не было китайского фактора, американцы бы сейчас находились в ситуации 2014 года. Они бы сказали Путину: кто ты такой, ты дешевый гопник, сияющий град на холме никогда не будет вести с тобой переговоры.

Тем не менее, администрация Байдена этого не говорит. Америка видит китайскую угрозу – угрозой номер один своему доминированию в мире. Поэтому для нее большой конфликт с Россией чреват тем, что она будет распылять свои силы и тратить их на ненужную Украину, Белоруссию и даже Польшу.