США в ловушке: Байден боится разозлить Россию из-за страха перед Китаем

17.01.2022  21:30 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, Конфликт, Общество, Политика, Россия, США


США пошли на переговоры с Россией из страха перед Китаем.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил российский политолог Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США пошли на переговоры с Россией из страха перед Китаем. Об этом в эфире...

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«Китай – это третья сторона переговоров, не участвующая в них, которая подталкивает первые две. В первую очередь, США. Если бы не было китайского фактора, американцы бы сейчас находились в ситуации 2014 года. Они бы сказали Путину: кто ты такой, ты дешевый гопник, сияющий град на холме никогда не будет вести с тобой переговоры.

Тем не менее, администрация Байдена этого не говорит. Америка видит китайскую угрозу – угрозой номер один своему доминированию в мире. Поэтому для нее большой конфликт с Россией чреват тем, что она будет распылять свои силы и тратить их на ненужную Украину, Белоруссию и даже Польшу.

Да в общем-то вся Европа становится для американцев периферией. Большой конфликт с Россией подтолкнет ее в сторону Китая. Речь уже будет идти не о ситуативном альянсе, а о стратегических договоренностях, в том числе, военно-стратегических. Это для США очень серьезно. Объединение Китая с военной мощью России делает этот союз непобедимым и ставит Америку на второй-третий план в мировой политике», – заключил Носович.

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