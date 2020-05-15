США в нормандском формате заведут переговоры в тупик –Погребинский

15.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская власть всеми силами старается исчерпать возможность реализации Минских соглашений.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это как бы активность украинской стороны, чтобы сдвинуть [Минские переговоры] с мертвой точки – мы знаем, что повышен статус участников контактной группы и т.д. – она направлена исключительно на то, чтобы как бы исчерпать возможность реализации Минских соглашений. Вот мы повысили уровень и так далее. Но если вы сказали, что не будете выполнять формулу Штайнмайера, то считайте, что еще вчера прекратили «план А». Приступайте уже, наконец, к плану «Б». Они уже давно говорят, что у них есть какой-то «план Б», – заявил Погребинский.

Политолог добавил, что информация о том, что «план Б» связан с привлечением американцев к нормандскому формату является «чистой болтовней».

«Для того, чтобы кто-то выполнял посредническую функцию и она была эффективной, для этого нужно, чтобы участники сторон согласились [между собой]. Допустим, Россия соглашается, чтобы там участвовали США. Допустим, что США участвуют в игре и говорят, как Кент (Джордж Кент, куратор Украины в Госдепе – ред): отдайте границу. И что донецкие говорят: «Мы не отдадим границу!». И что? Американцы войска введут что ли? Да нет, конечно», – отметил Погребинский.

Он добавил, что участие США в нормандском формате только заведут переговоры в тупик.

«Даже некоторые эксперты, которых я не склонен критиковать, говорят, что РФ была бы заинтересована по большому счету в том, чтобы американцы поучаствовали. Их участие обнажит их интересы. Потому что они сегодня говорят: «Мы поддерживаем Минский процесс». Окей. Но все это на уровне общественных организаций вроде Atlantic Council, а не на официальном уровне.

Во время этой, допустим, встречи Нормандия+ с Америкой, президент США говорит: «Нет, надо сначала отдать границу». Все, на этом точка. Переговоры дальше закончились», – резюмировал эксперт.