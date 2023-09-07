«США в панике»: украинский кризис расколет «Большую двадцатку» и ООН – киевский политолог

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Главной проблемой для США сегодня является не потерять Украину. Именно для этого в Киев приезжал госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ермолаева, украинский вопрос может расколоть грядущий саммит «Большой двадцатки», поскольку у разных стран разное видение конфликта.

«Сейчас для американцев и приехавшего дипломата №2 главный вопрос – не проиграть Украину для Америки. А как это сделать, они не знают. Я думаю, что на переговорах с Зеленским, наверное, кроме вопросов положения дел на фронте, кроме ситуации с коррупцией, кроме обсуждения гарантий того, что новоназначенные не будут так позорить помощь и военное сотрудничество, как предыдущие товарищи, обсуждался вопрос позиционирования Украины в ближайшие две-три недели, учитывая важность этого. На «двадцатке» будет сложная ситуация, украинский вопрос может расколоть «двадцатку», впереди – Генассамблея ООН, куда планируется приезд Владимира Зеленского, выступление его, судя по анонсу, с украинским мирным планом, который пока сложно идет. Будет ли Зеленский выступать так, как ему хотелось, – у меня это вопрос открытый, – и что на этот счет скажет Блинкен – колоть Генассамблею или найти другой путь», – заявил Ермолаев.