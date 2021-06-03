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03.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Китай, Конфликт, Общество, Политика, Россия, США
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США в противостоянии с РФ и КНР готовы развязать ядерную войну на территории третьих стран

Страны, принимающие на своей территории различные американские войска и базы, должны понимать, что рискуют...

Страны, принимающие на своей территории различные американские войска и базы, должны понимать, что рискуют оказаться в качестве театра ядерной войны.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил военный эксперт, историк Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в американской военной теории, которая муссируется в СМИ, существует мнение, что война между Россией и США, США и Китаем возможна на территории третьих стран, не затрагивая основную территорию, соперничающих сверхдержав. Это позволит избежать применения ядерного оружия по территории США. И на территории этих третьих стран они вполне спокойно рассматривают возможность применения, в том числе, и тактического ядерного оружия. Вот это надо чётко понимать.

Поэтому эти третьи страны – это, ни много ни мало, страны Восточной Европы, ряд стран Юго-Восточной Азии – должны чётко понимать, что соглашаясь на принятие на свою территорию различных американских войск и баз, они рискуют оказаться в качестве театра ядерной войны», – предупредил Сивков.

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