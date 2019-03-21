США вцепились в Украину: «Выиграет Порошенко или проиграет – всё только начинается»

21.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Победит Петр Порошенко или проиграет на предстоящих выборах, США в ближайшие пять лет намерены развивать запущенные при нынешнем президенте процессы отрыва Украины от России – «менять код страны».

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Эксперт пояснил, что многие из нынешних представителей режима рассчитывают быть полезными американцами и далее – тот же Юрий Луценко, Владимир Гройсман или Виталий Кличко.

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«Смотрите, Луценко, по любому пойдёт на выборы. Сейчас будет так: вот, проиграет Порошенко, как будут делить наследие БПП? Гройсман, «Удар» заберут свою долю, выведет свои капиталы из этой ситуации Кличко, Луценко остаётся. Он же думает о политике.

Дальше, выигрывает президент – а кто преемником будет? Потому что задача же западников, или американцев, вот в чём заключается: Порошенко – переходный президент. В каком смысле? Что за эти пять лет американцы должны полностью поменять политический режим и интегрировать Украину в геополитический Запад.

Не важно, НАТО или ЕС, но интегрировать. Не просто сменить элиты, а поменять режим и уклад жизни в стране. Потому что проблема языка, коррупция, и так далее – это изменение образа жизни, привычного уклада. Вот для чего это надо. Как говорят в некоторых кругах, поменять код страны», – рассказал политолог.

«Политика будет носить этнический окрас. Смотрите, в Венгрии, Чехии, Польше этнополитика является основой политики в целом: и внутренней, и внешней. Вот примерно такая модель. Поэтому, для них важно сейчас, если выиграет действующий президент, это подготовить смену. И они будут смотреть: Гройсман тоже котируется у них, Кличко по-своему будет, Вакарчук тоже котируется у западников, и так далее. Выиграет Порошенко или проиграет – всё только начинается», – резюмировал Карасёв.