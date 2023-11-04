США видят истощение украинских ресурсов и толкают Киев к мирным переговорам

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В администрации США пришли к выводу, что война на Украине зашла в позиционный тупик, и на этом фоне начали кулуарные переговоры о мире.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается в статье, опубликованной на сайте американского телеканала NBC News.

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Ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников (бывшего и нынешнего), знакомых с ходом обсуждения, указывается, что официальные лица США начали «обсуждать с украинским правительством возможные мирные переговоры с Россией, которые могут повлечь за собой прекращение войны».

«По словам чиновников, разговоры включали в себя очень общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения. Некоторые из переговоров, которые чиновники назвали деликатными, состоялись в прошлом месяце во время встречи представителей более чем 50 стран, поддерживающих Украину, включая членов НАТО, известной как Контактная группа по обороне Украины», – говорится в материале.

По словам источников, обсуждения начались на фоне опасений, что война зашла в тупик. Кроме того, представители администрации Байдена «обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы, в то время как у России их запасы кажутся бесконечными». Отмечаются в трудности с мобилизацией на Украине.

Обеспокоены в Вашингтоне и тем, что после эскалации на Ближнем Востоке общественное внимание к Украине упало.

Некоторые американские военные чиновники в частном порядке начали использовать термин «патовая ситуация» для описания ситуации на Украине. Кроме того, официальные источники NBC News в частном порядке «заявили, что Украине, вероятно, осталось время только до конца года или чуть более, прежде чем начнутся более срочные дискуссии о мирных переговорах», о чем США проинформировали ЕС.

Один из собеседников сказал, что президент Джо Байден уделяет пристальное внимание истощающимся ВСУ.

«Человеческие ресурсы сейчас находятся на первом месте для беспокойства администрации. США и союзники могут предоставить Украине оружие, но если у них нет компетентных сил, чтобы его использовать, это бесполезно»», – считает чиновник.

Впрочем, указывается, что администрации США не видит готовности со стороны президента РФ Владимира Путина вести переговоры с Украиной. По словам источников, «Путин все еще верит, что он может «переждать Запад» или продолжать борьбу до тех пор, пока США и их союзники не потеряют внутреннюю поддержку финансирования Украины или пока борьба за снабжение Киева оружием и боеприпасами не станет слишком дорогостоящей».

Как сообщал «ПолитНавигатор», главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что его ставка на истощение России была ошибкой и признал, что Украина не в состоянии победить Россию.