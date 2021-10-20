США включают режим долларового «пылесоса». Что ожидает Россию?

20.10.2021 10:35 (Мск), Москва, Олег Кравцов

У США не осталось других инструментов, кроме увеличения потолка госдолга, чтобы сохранить доверие к глобальному эмиссионному центру главной мировой валюты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная, давая оценку решению президента Джо Байдена утвердить повышение потолка госдолга страны до 480 миллиардов долларов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Таким образом минфин США сможет и далее финансировать работу федерального правительства, но только до 3 декабря 2021 года.

«Минфин США идет на увеличение госдолга, поскольку иных шансов сохранить доверие к глобальному эмиссионному центру, выпускающему валюту, являющуюся доминирующей во всем мире, просто нет. Финансовый кризис в США, который неизменно наступит при приостановке заимствований, нанесет мощный удар по репутации главной финансовой державы, которая потянет за собой вниз не только развивающиеся страны», – сказала Безсмертная «Известиям».

В свою очередь заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital , поясняет Сергей Макаров говорит, что «США переключает бюджет в режим «пылесоса», запуская серию крупных размещений государственных облигаций.

«Потолок госдолга поднят, и теперь Минфину необходимо занять у рынка в районе $450 млрд, так как его баланс сейчас составляет порядка $60 млрд», – сказал Макаров.

Отмечается, что такой объем размещений в США сулит укрепление национальной валюты и, как следствие, повышение долларовых ставок к концу года, что для развивающихся рынков может стать неблагоприятным фактором и привести к ослаблению их денежных единиц.

Директор казначейства РГС Банка Владимир Волков считает, что шансы российской валюты противостоять резкому ослаблению достаточно велики, поскольку на стороне рубля играют рост цен на нефть и газ.

«Возросшая цена на нефть и газ укрепляет уверенность в перспективах для российской экономики, по крайней мере, на среднесрочную перспективу. Поэтому резких колебаний курса рубля из-за запуска «долларового пылесоса» ожидать не следует», – соглашается Григориюс Волис, вице-президент АО КБ «Юнистрим».

Кроме того, в числе положительных факторов для рубля называется идущая полным ходом дедолларизация российской экономики, а также то, что Россия давно выбыла из числа крупнейших держателей американского долга.

Аналитики прогнозируют, что рубль не будет ослабляться и зафиксируется на на уже достигнутых рубежах – 70–71 рубль за доллар.