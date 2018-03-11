11.03.2018, Москва, Елена Острякова

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США вновь угрожают отключением от SWIFT: У России готов ответ

Российские банки экстренно ищут замену международной платежной системе SWIFT, от которой финансовые организации РФ могут быть отключены в ближайшее время в результате введения санкций, анонсированных министром финансов США Стивеном Мнучиным.

Накануне президент Америки Дональд Трамп публично поддержал инициативу Мнучина по введению ограничительных мер против России.

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Представитель «Альфа Банка» (входящего в десятку крупнейших банков России) заявил об окончании тестирования блокчейн системы, которая, вероятно, рассматривается, как альтернатива SWIFT.

В сети появился фрагмент интервью директора центра разработки инноваций Альфа Банка Дениса Додона, в котором упоминается даже название новой платформы – «Юниверса».

«Мы на самом деле смотрим на разные подходы, которые могут быть использованы для проведения взаиморасчетов с использованием технологии Blockchain, и технологии платформа Universa была проверена нами с точки зрения ее быстродействия наравне с другими существующими платформами. В условиях тестирования платформа показала количество транзакций, приближающихся к 20 тысячам, что говорит о том, что платформа действительно позволяет мгновенно совершать большое количество транзакционных записей в системе распределенных реестров и рассматривать ее как возможную в промышленном применении», – сказал он.

Создатель блокчейн платформы Александр Бородич подтвердил, что в настоящее время его система действительно тестируется крупнейшими российскими банками, но назвать цели тестирования отказался.

На сайте «UNIVERSA» говорится, что платформа в настоящее время активно работает на азиатских рынках. Компания заключила контракт с правительством Малайзии и развивает свою деятельность в Китае.

Это дает основание предполагать о «восточном повороте» России в случае введения санкций. Что так же подтверждается и совсем недавним появлением на рынке китайского ALIPAY и его выходом на российский ритейл эконом класса, рассказал «ПолитНавигатору» политолог Илья Гращенков.

«Отключением SWIFT нас начали пугать сразу после присоединения Крыма. Так что у российских банков было время подготовиться и разработать варианты подключения к альтернативной системе. Уверен, что, учитывая высокий уровень наших специалистов в области IT, система полностью готова к работе.

Так что даже в случае нового витка «финансовой войны», российская банковская система не окажется в изоляции.

«Учитывая, что большинство мировых банков готово перейти на систему UNIVERSA, построенную на передовых технологиях блокчейн, Россия даже окажется в авангарде новых технологий. Тем более, что разработчик системы россиянин Александр Бродич – активно внедрил ее на азиатские рынки, а теперь, по его же словам, ее тестируют ведущие российские банки.

В частности, в сети появилась информация о тестировании UNIVERSA системами «Альфа Банка», крупнейшего частного финучреждения страны. Активно система заменяет SWIFT в Китае, Малайзии, а теперь и в России. Что дает основание говорить о некотором «восточном» повороте отечественной банковской системы.

Поскольку в борьбу с Россией включился министр финансов США Стивен Мнучен, который анонсировал новый виток ограничительных мер против нашей страны, а президент Дональд Трамп уже дал свое согласие, использовать блокчейн – хороший выход. Это полностью обезопасит нашу систему от внешних воздействий», – рассуждает Гращенков.