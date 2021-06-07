США вооружают Украину ровно настолько, чтобы Зеленский не возомнил себя Саакашвили

07.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Если Украина «разбудит русского медведя», то на этом закончится её существование, что крайне невыгодно США, поскольку эта «страна-шестёрка» нужна американцам исключительно как раздражитель России и повод для санкционной политики.

Об этом в эфире телеканала «Оплот» заявил депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина очень важна Америке как «пушечное мясо», как одна из стран-шестёрок, которые дёргают русского медведя за хвост. Соединённые Штаты понимают, что если этот медведь очнётся, Украины не станет, поэтому и оружие-то ей особо не даёт.

«Джавелины» дали, были насчёт них бравурные высказывания, и что? Системных-то вооружений никто не даёт, потому что вполне возможно, что будет такая ситуация, как в Грузии в 2008-м. Грузия тоже должна была быть использована просто для того, чтобы постоянно вводить новые санкции против России. А Саакашвили решил, что его поддержат США в атаке на Россию, и чем это закончилась?» – напомнил Бердичевский.

Что касается самой украинской армии и нападения на Донбасс, здесь донецкий депутат скептически оценил её дееспособность.

«Конечно, по сравнению с 2014 годом, сами ВСУ более боеспособны. Но я думаю, если наступление захлебнётся, начнётся контратака, то процентов 80 будет дезертиров с украинской армии. Потому что воевать, погибать… – они идут зарабатывать. Зачем им умирать, за что? Есть идейные, но идейных идиотов процентов пять, может быть», – заключил он.