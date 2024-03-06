«США воюют против России» – Песков неожиданно предрёк «великое будущее» Америке

Россия не собирается воевать или конфликтовать с США, однако и не позволит Западу пренебрегать своей позицией, или вмешиваться в суверенные дела.

Об этом в ходе Всемирного фестиваля молодёжи заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как американский гражданин, я чувствую, что существует опасность возникновения войны между Россией и США. Я хотел бы узнать ваше отношение к предстоящим выборам, и какие перспективы отношений между двумя странами», – сказал журналист из США.

«Сейчас Америка – это самая мощная держава мира. Это огромная страна, с небогатой историей, но с великим прошлым, с великим настоящим, и с не менее великим будущим. Это прекрасные люди, которые очень похожи на нас, которые создают очень много для мира – культуру, производство, технологии. И то, что ваша делегация здесь, говорит о том, что рано или поздно осознание, что народы Америки и России – не враги, всё-таки к вам придёт. У нас нет антиамериканизма. Да, нам не нравятся те американские руководители, которые оскорбляют нашего президента. Мы их не любим. И нам не нравятся те американские политики, которые говорят, что будут делать всё для того, чтобы наша страна потерпела поражение. Мы на деле будем делать так, чтобы они оказались не правы», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия не хочет войны, но готова дать любой бой, и продолжит сжигать натовскую технику на Украине.

«Мы можем быть не согласны во многом, наши интересы могут не совпадать по целому ряду вопросов, но это не значит, что мы не должны говорить. Более того, будучи двумя странами с крупнейшим арсеналом ядерного оружия, мы несём ещё и обязанность перед всем миром – обеспечивать на этой земле стратегическую безопасность. Это могут сделать только наши две страны. Дел много, обстановка в наших отношениях не очень. Америка воюет против нас, танки США ездят по территории РФ. Это плохо. Они ездят до какого-то момента, а потом горят, потому что мы их уничтожаем. И мы будем их уничтожать дальше. И если над нашей территорией полетят американские самолёты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные сделают так, чтобы эти самолёты горели и падали», – подытожил он.