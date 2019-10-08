США возили доллары на Майдан грузовыми самолетами, – российский сенатор

08.10.2019, Москва, Владимир Гладков

США постоянно разрабатывают новые методы негласного вмешательства во внутренние дела других государств, что можно увидеть, сравнив деятельность американских посольств во времена Майдана на Украине и в России в нынешнее время.

Об этом заявил председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сенатор Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После большого комплекса разнообразных мер защитного и профилактического характера в последние годы, в том числе при непосредственном участии членов сенатской комиссии, многое изменилось. Те, кто вмешивался в наши дела, вынужден делать это гораздо более тонко и менее заметно, чем это было еще три-четыре года назад или чем они делали это в отношении других стран.

В период острого политического кризиса на Украине в начале 2014 года, в киевский аэропорт, по материалам нашей комиссии, прибывали американские транспортные самолеты «Геркулес», после чего участникам протестных акций раздавались в большом количестве наличные доллары. Некоторым депутатам той Верховной Рады – сразу по несколько миллионов. У нас есть свидетельства, что депутаты Верховной Рады получали от одного до трех миллионов в одни руки. В Киеве де-факто штабом революции оказалось здание американского посольства.

Нам приходится периодически вести профилактические беседы с дипломатами, включая послов. Так, еще год назад в этом самом зале был посол Хантсман, мы с ним беседовали, я ему и всем остальным, там были конгрессмены США, рассказывал об итогах нашей деятельности, предъявлял факты – молчание. По их просьбе все это происходило в закрытом от прессы режиме, никаких контраргументов они не назвали. Молчание – знак согласия», – отметил он.

При этом, по словам сенатора, американские кураторы разработали новую, более законспирированную тактику работы со своими российскими подопечными оппозиционерами.

«2 августа на официальном твит-аккаунте Управления по консульским вопросам Госдепа США появилась карта с указанием времени, маршрута и мест сбора участников запланированной на следующий день московской несогласованной акции.

На первый взгляд, речь шла об обеспечении безопасности граждан США, однако на самой иллюстрации к предупреждению сохранили русский текст с прямым призывом москвичей собираться на несанкционированную акцию.

Спустя несколько дней после этого на сайте США вновь появилось «предупреждение», адресованное как бы американским гражданам. Начиналось оно безобидным извещением о том, что 10 августа на площади Сахарова в Москве будет согласованная с властями массовая протестная акция, и участвовать в ней американцы не должны ни при каких обстоятельствах.

Ничего подобного в Киеве, кстати, они не просили делать. Там, наоборот, было очень много американцев на всяких площадях.

Однако последующий текст развивал этот сюжет уже, как говорится, на грани фола. Американские дипломаты в своем публичном «предупреждении» вдруг начали рассуждать о том, что указанный разрешенный митинг, скорее всего, перерастет в неразрешенные акции, намекая на то, что они будут сопровождаться стычками с полицией, арестами и тому подобными жесткими последствиями, словно цитировали некий ведомый им одним сценарий.

Говорю «им одним», поскольку ни одно другое иностранное посольство в Москве ни о чем подобном своих граждан в эти дни не предупреждало», – резюмировал Климов.