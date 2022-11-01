США возобновляют инспекции оружейных складов Украины – чтобы помощь не уходила «налево»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

США возобновили свои военные инспекции на Украине, чтобы отслеживать поставки оружия киевскому режиму на миллиарды долларов.

Об этом заявил Reuters высокопоставленный чиновник Пентагона.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности заявил, что украинское правительство взяло на себя обязательства по охране и учету оружия, и нет достоверных доказательств того, что оно было перенаправлено третьим странам.

Но, по словам чиновника, Соединенные Штаты возобновили инспекции «на местах» для проверки запасов оружия на Украине «в любое время и в любом месте, где позволяют условия безопасности».

Инспекции на местах являются обычной частью соглашений, которые страны подписывают с Соединенными Штатами, когда им предоставляется определенное оружие.

Проверки проводятся военным атташе и отделом оборонного сотрудничества при посольстве США в Киеве, которое вновь открылось в мае.

Чиновник отказался сообщить, сколько поездок на места было осуществлено до сих пор, но признал, что не всегда легко отслеживать наличие оружия в зоне активного конфликта.

Американские инспекторы не могут посещать некоторые места, например, те, что находятся недалеко от линии фронта, и проводят обучение украинских сил, чтобы они могли предоставлять более точные данные, добавил чиновник.

На прошлой неделе Государственный департамент изложил ряд шагов, которые он предпримет в ближайшие годы, чтобы противостоять утечке оружия в Восточной Европе и возможную перепродажу Украиной американских вооружений третьим странам.

Отметим, что такие откровения представителей Пентагона – лучшее, хотя и непрямое доказательство правоты авторов периодических публикаций в западной прессе об имеющихся фактах незаконной торговли Украиной американской военной помощью, на чем наживаются чиновники, близкие к администрации Зеленского.

В Киеве всегда с возмущением отрицали подобные обвинения однако американские инспекции свидетельствуют о серьезности отношения Пенстагона и Белого дома к такого рода фактам.