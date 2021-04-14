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14.04.2021, Москва, Максим
 
Ближний Восток, Дзен, Политика, Россия, Сирия, США, терроризм
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США возрождают ИГ в Сирии спустя несколько лет после разгрома боевиков бойцами «ЧВК Вагнера»


Военное руководство США создает новую группировку террористов «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в РФ) на территории Сирии. СМИ сообщают, что для пополнения бандформирований используются заключенные из подконтрольных курдам тюрем.

Американцы проводят подготовку боевиков в специальных тренировочных центрах, где радикалы получают необходимую амуницию и вооружение для проведения операций. По данным сирийского информационного агентства SANA, с начала года в провинции Хасака, Дейр эз-Зор и Ракка было доставлено 125 радикалов.

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На территорию ближневосточной страны также регулярно доставляются военные грузы, используемые на американских базах. Из соседнего Ирака прибывают американские военные, а в обратном направлении вывозятся сирийская нефть и зерно. Прикрываясь борьбой с террористами, военные США организовали незаконный бизнес по контрабанде природных ресурсов.

После разгрома ИГ сирийской армией при поддержке ВКС России и «ЧВК Вагнера» в 2017 году террористическая активность на востоке арабской республики была практически сведена к нулю. Но сейчас группировки радикалов, подпитываемые американцами, снова набирают силу.

Правительство Сирии, а также мировые лидеры выступают против колонизаторской политики США. Действия Вашингтона не только наносят вред ситуации в САР, но и угрожают безопасности всего ближневосточного региона.

Источник фото: almasdarnews.com – Leith Fadel.

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