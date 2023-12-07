США впервые выдвинули обвинения российским военным в преступлениях

Минюст США завел уголовное дело на четырех российских военных, которые обвиняются в военных преступлениях против американского гражданина.

Неназванный американец якобы проживал в селе Милово Херсонской области, которую в феврале 2022 года заняли российские войска. Четверо военнослужащих, по мнению обвинения, избивали гражданина США и вели допрос.

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Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.

Прокурор назвал имена офицеров Сурена Мкртчяна, Дмитрия Будника и их подчиненных – Назара и Валерия, которых США считают виновными в военных преступлениях.

«Министерство юстиции выдвинуло первые в истории обвинения в соответствии с американским статутом о военных преступлениях против четырех, связанных с Россией военнослужащих за отвратительные преступления против американского гражданина. Конгресс США принял закон о военных преступлениях почти 30 лет назад, чтобы предоставить нам юрисдикцию для судебного преследования за военные преступления, совершенные против американских граждан за рубежом.

В обвинительном заключении мы предъявили обвинение четырем, связанным с Россией военнослужащим в военных преступлениях против американского гражданина, проживающего за рубежом, в Украине. Обвинения включают сговор с целью совершения военных преступлений, объявленных международным сообществом вне закона после Второй мировой войны. Незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение…

Эти обвинения против четырех военнослужащих, связанных с Россией, являются первым уголовным обвинением Министерства юстиции в соответствии с законом США о военных преступлениях. Они также являются важным шагом на пути к привлечению ответственности за войну российского режима в Украине», – заявил Гарланд.