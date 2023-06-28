США все еще рассматривают заявку Дании на обучение украинских пилотов для F-16

 Анатолий Лапин.  
28.06.2023 09:17
  (Мск) , Москва
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Обучать украинских пилотов управлению американскими истребителями будет Дания.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил спикер Пентагона Пэт Райдер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обучать украинских пилотов управлению американскими истребителями будет Дания. Об этом на брифинге в Вашингтоне...

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По словам Райдера, Дания уже подала заявку, которая находится на рассмотрении США.

«Дания подала запрос на проведение тренировок на F-16 для украинцев. Это заявление было получено Государственным департаментом, оно находится на рассмотрении. Конечно же, когда у нас появится возможность предоставить обновленную информацию, мы это сделаем.

Мы все полны решимости обеспечить Украине необходимую подготовку кадров как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе», – заявил Райдер.

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