США всем видом показали, что Украина их не интересует

Анатолий Лапин.  
19.06.2025 11:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 446
 
Дзен, Политика, США, Украина


Состоявшийся недавно саммит «Большой семерки» показал, что Украина все ниже опускается в списке приоритетов остального Запада.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Состоявшийся недавно саммит «Большой семерки» показал, что Украина все ниже опускается в списке приоритетов остального...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас с вами вопросы должны вызывать отсутствие совместного заявления по Украине и вообще заявления, которое касалось бы Украины. Это уже очень серьезный знак. И причем на фоне того, что там пять или шесть даже заявлений все-таки было сделано на G-7. И по искусственному интеллекту, и о контрабанде, и о мигрантах, и о критических материалах, о безопасности Израиля было сделано заявление, и о лесных пожарах – об Украине ни слова.

Во-вторых, существует значительный риск того, что ситуация повторится во время саммита НАТО, ближайшего, то есть уже СМИ об этом пишут – серьезная смена стратегии США, и США всем своим видом демонстрируют, что это не их война и не их интерес», – заявил Бортник.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить