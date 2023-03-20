США всё труднее списать на РФ подрыв «Северных потоков» – профессор из Швейцарии

Владимир Гладков.  
20.03.2023 14:23
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Терроризм, Энергетика


Со временем история с подрывом газопровода в Балтийском море обрастает такими подробностями, что американцам с каждым днём становится сложнее пытаться переложить ответственность на Россию.

Об этом в ходе круглого стола «Взрыв «Северного потока»: экономический удар по Европе» заявил профессор Швейцарского центра глобализации Стефан У. Бреу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Со временем история с подрывом газопровода в Балтийском море обрастает такими подробностями, что американцам...

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«Основываясь на всех этих моментах, мы должны понимать, что кто-то, кто хотел взорвать эти трубопроводы, должен был действовать в течение ограниченного периода времени. Я также твердо полагаю, что в планирование и осуществление этих атак были вовлечены профессиональные люди…

Сейчас, когда поступает все больше и больше информации, США становится все труднее возложить на Россию ответственность за то, что она никогда не совершала», – сказал Бреу.

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