США вслед за Украиной превращают Молдову во вторую «Анти-Россию»

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Новости Украины

Пилот пассажирского самолета Airbus A321 государственной авиакомпании Air Moldova посредством изменения траектории полета написал в небе у границы с Украиной слово «relax» (расслабьтесь – англ).

Траектория слова составила 128 километров, произошло это в 40 километрах от границы с Украиной. Полет занял час 40 мин.

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Кишиневский аэропорт анонсировал рейс, и за передвижением воздушного судна наблюдали более 30 тысяч пользователей Flightradar. Отмечалось, что пилот решил совершить такой маневр на фоне обострения ситуации в отношениях России и Украины.

Примечательно, что двумя днями ранее американский военный самолет, вылетевший из Одессы, дважды облетел границу Молдовы и Приднестровья. Так что открытым остается вопрос о том, кого призывал успокоиться пилот Air Moldova.

США всячески пытаются втянуть Молдову в контекст своей истерии вокруг Украины. 15 февраля Госдеп рекомендовал американским гражданам немедленно покинуть Приднестровье «коммерческими или частными средствами».

В этот же день корреспондент американского телеканаля Fox News Жаки Хейнрих опубликовала в своем «твиттере» очередной «план Путина», согласно которому после молниеносного захвата Киева российские силы в Черном море и Крыму должны будут продвинуться от Одессы до Приднестровья.

«Там Россия может получить политический контроль над Молдовой и очень быстро восстановить большую часть Советского Союза, включая Беларусь, Украину и Молдавию», – написала Хейнрих.

Молдавские прозападные власти вынуждены косплеить президента Украины Владимира Зеленского и успокаивать собственное население. Премьер-министр Наталья Гаврилица, спикер парламента Игорь Гроссу и министр иностранных дел Нику Попеску сделали практически идентичные заявления о том, что угрозы «вторжения» российских войск с левого берега Днестра они не видят.

«Мы не ожидаем такого сценария. Чтобы всем было ясно: анализируемая вероятность низкая. Мы не замечаем движений, которые заставили бы нас поверить в этот сценарий. Повторяю, мы нейтральная страна, у нас замороженный конфликт, размораживание конфликта было бы неординарным сценарием, и тогда были бы другие дискуссии на международном уровне. В случае рисков мы можем обратиться за финансовой помощью к иностранным партнерам», — сказала Наталья Гаврилица.

Под «иностранными партнерами» имеется в виду в первую очередь Румыния, куда США и НАТО стягивают последние недели войска и вооружения. Это вызывает беспокойство у властей Приднестровья.

«Мы знаем, что у Молдовы с Румынией нет договора о демаркации государственной границы. Если этот контингент появится в Румынии, он не просто будет влиять на Молдову, но и очень легко может появиться и на территории Молдовы», – сказал в интервью RT министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

16 февраля военные Молдовы и Румынии провели совместные учения JCET-2022 (курс обучения спецназа США) в учебном центре Ватра Дорней (Румыния). Начато совместное молдо-румынское патрулирование границы.

В эти же дни Кишинев прибыл новый посол США Кент Логсдон. Он встретился с президентом Молдовы Майей Санду. На следующий день Агентство публичной собственности подготовило проект решения о приобретении посольством Республиканского стадиона. По данным молдавских СМИ, там американцы на площади 5 га намерены организовать «настоящую мини-базу, которая затмит все прочие посольства вместе взятые».

В прошлом году национальная армия Молдовы закупила военную технику от правительства США на общую сумму 5 млн долларов. Груз был доставлен американскими военными транспортными самолетами. Номенклатура поставок не оглашается.

За прошедшие годы сотни тысяч долларов были вложены в модернизацию молдавской тренировочной базы в Бульбоаке. В СМИ появилась информация, что уже в ближайшее время планируется создать несколько центров для контроля и управления беспилотниками над акваторией Черного моря на Украине и в Молдове.

Вся эта информация уже порождает напряженность в молдавском обществе. Настоящий скандал разразился несколько дней назад, когда по улицам города Бельцы на севере Молдовы прошло несколько БТР. Министерство обороны пыталось успокоить общественность заверениями о том, что техника передвигалась на ремонтный завод, но ему не особо поверили.

«Кишинёву будет трудно соблюсти баланс между мирной логикой, нацеленной на спокойствие, и необходимостью демонстрации своей преданности интересам Румынии и тренду на противостояние мнимой российской агрессии», – считает молдавский политолог Антон Швец.

«Процесс превращения Молдовы в послушную и пригодную для использования пешку в геополитических шахматах идет полным ходом, а вполне может быть, что и завершен. Думается, как и в Киеве, у нас рассчитывают получить с этого какие-нибудь бонусы вроде пакетов помощи, «закрытых глаз» на творимый демократический и правовой беспредел и т.п., при этом избежав последствий. Получится ли? Не факт, ведь сейчас геополитическую истерию стали разгонять и на нашу страну. Очень не хотелось бы, чтобы наша и без того экономически неблагополучная страна пожинала те же плоды, что и Украина», – пишет другой эксперт Семен Албу.