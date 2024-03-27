Великобритания, как остальная Европа, рискует остаться перед угрозой военного противостояния с Россией в то время, как США дистанцируются от конфликта после победы на выборах Дональда Трампа.

Такими опасениями на заседании британского парламента поделился Дейл Норман Кэмпбелл-Савурс.

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«Милорды, по мере приближения выборов в США Трамп, возможный победитель — кто знает? — угрожает сокращениями, особенно расходов на вооружение для Украины. Продумывают ли правительство и парламент последствия сегодняшней траектории, которая без открытых и честных дебатов здесь, в Европе, может втянуть нас в более широкий конфликт, когда Путин теперь открыто говорит о войне? Такая война может дестабилизировать Европу, поставить под сомнение приоритеты государственных расходов и потенциально развязать силы европейской нестабильности. Почему нет опросов по поводу войны? В Америке есть опросы», – сказал политик на заседании, посвященном расходам на поддержку Украины.

Однако присутствующие опасений пожилого лейбориста не разделили

«Во-первых, не нам комментировать внутренние дела США. Соединенные Штаты – наш ближайший союзник, и мы будем тесно сотрудничать с тем, кто победит на выборах в этом году, точно так же, как мы работали с нынешней и предыдущей администрациями. Что касается НАТО, Соединенное Королевство призывает всех союзников выполнять свои обязательства по НАТО и увеличивать свой вклад в североатлантический союз», – отмахнулся пэр Джассет Дэвид Коди Ормсби Гор.