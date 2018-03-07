07.03.2018, Варшава, Михаил Рябов
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Крым, Политика, Россия, США, Украина

США введут наказания за поездки в российский Крым


Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер во время визита в Варшаву анонсировал усиление санкций против российского Крыма – в частности, США намерены инициировать введение ответственности за посещение полуострова западными политиками без согласования с Киевом.

Такое заявление Волкер сделал во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund.

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«Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российскую аннексию Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки (политиков – ред.), торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», – цитирует американца украинское агентство «Укринформ».

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