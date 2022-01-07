США ввели новые санкции против сербов в канун Рождества

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Министерство финансов США ввело санкции в отношении лидера боснийских сербов Милорада Додика. Так Вашингтон отреагировал на борьбу политика за возвращение прав сербам. Додик также известен своими заявлениями о необходимости воссоединения Республики Сербской с основной Сербией в единое государство.

По версии американцев, санкции введены по причине «коррупционной деятельности» Додика и «угроз стабильности и территориальной целостности Боснии и Герцеговины».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», на сайте американского Минфина утверждается, что санкции являются частью «обязательства» администрации президента США Джозефа Байдена по усилению ответственности тех, кто, среди прочего, якобы подрывает стабильность в регионе Западных Балкан.

Указывается, что Милорад Додик «подорвал институты БиГ», призвав к «отмене государственной компетенции» и «инициировал создание параллельных институтов власти в энтитете Республика Сербская».

Также ведомство утверждает, что Додик использовал свою официальную должность в БиГ для «накопления личного богатства посредством коррупции, взяточничества и других форм коррупции». По мнению американцев, действия «угрожают стабильности, суверенитету и территориальной целостности БиГ и подрывают Дейтонские мирные соглашения, тем самым создавая угрозу более широкой региональной нестабильности».

Также под санкции американцев попал телеканал АТВ из Республики Сербской, поскольку он «находится в частной собственности компании, тесно связанной с семьей Додика». В минфине США также заявляют, что Додик имеет личный контроль над АТВ.

«Пожалуй, первое, что бросается в глаза, – это время объявления этого решения, накануне самого счастливого христианского праздника – Рождества Христова. Исторически сложилось так, что как нация мы подвергались нападениям в дни больших праздников, и я знаю, что те, кто стоит за этим решением, знают это», – сказал Милорад Додик, добавив, что второе, что ему приходит в голову, это то, что Соединенные Штаты, которые в официальных заявлениях ратуют за права и свободы, обложили санкциями СМИ.

Додика поддержал официальный Белград:

«У нас будет много вопросов к американской администрации про некоторые другие (прозападные сербские, спонсируемые США – ред.) СМИ и их связи с преступностью и коррупцией, на которые мы вряд ли получим адекватный ответ. Но мы оставим это на после Рождества. Вчера я разговаривал с Додиком и (президентом Республики Сербской – ред.) Цвиянович, и мы продолжим разговор в ближайшие дни», – отреагировал на выходку США президент Сербии Александр Вучич.