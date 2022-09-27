США ввели санкции против боснийского прокурора, которая за американские деньги разрабатывала антикоррупционную стратегию БиГ

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Министерство финансов США ввело санкции за коррупцию против заместителя главного прокурора Боснии и Герцеговины (БиГ) Дианы Каймакович.

Она в своё время училась в США и за американские деньги разрабатывала стратегию борьбы с коррупцией в БиГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Диана Каймакович постоянно подрывает демократию и верховенство права в Боснии и Герцеговине. Сегодняшние меры подтверждают приверженность Соединенных Штатов стабильности и процветанию Боснии и Герцеговины, поскольку они касаются человека, играющего ключевую роль в распространении коррупции в стране», – заявил заместитель Министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой коррупцией Брайан Э. Нельсон.

«Несмотря на обязательства по недопущению злоупотреблений при исполнении обязанностей, Диана Каймакович является вопиющим примером коррумпированного прокурора Боснии и Герцеговины, связанного с преступными организациями. В рамках более широкой деятельности по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков в Боснии и Герцеговине исследователи проанализировали частное общение, осуществляемое с помощью приложений для обмена зашифрованными сообщениями. Преступники, которые использовали этот канал связи, упоминали Каймакович, которая работала над некоторыми расследованиями, связанными с этой деятельностью», – говорится в заявлении Минфина США.

Поддерживая торговцев наркотиками и других преступников, сказано в заявлении, Каймакович помогала скрывать улики, предотвращала уголовное преследование и другими способами содействовала незаконной деятельности в обмен на личную выгоду. Она также пыталась заблокировать расследование в отношении лиц из криминальной среды, с которыми, по всей видимости, сотрудничала.

После внесения в «чёрный список» Минфина США всё имущество и средства Дианы Каймакович в американской юрисдикции заморожены, она не сможет осуществлять легальные переводы в долларах США, а всем гражданам и компаниям этой страны запрещено вести с ней любые дела.

«Конечная цель санкций – не наказание, цель – изменить действия в позитивном направлении», – заявило посольство США в Боснии и Герцеговине.

Однако парадокс состоит в том, что Каймакович является американской воспитанницей. В 2009 году она несколько месяцев училась в США, пройдя курс, как указано в её официальной биографии, «направленный ​​на совершенствование борьбы с организованной преступностью и коррупцией в соответствии с лучшей международной практикой». А в 2009-2012 годах она была членом рабочей группы по разработке Стратегии Боснии и Герцеговины по борьбе с организованной преступностью.

Несмотря на введение американских санкций, Диана Каймакович остаётся на посту заместителя главного прокурора Боснии и Герцеговины. Как сообщили в Высшем судейском и прокурорском совете (ВСПС) БиГ, оснований для отстранения Каймакович нет, поскольку против неё не открыто уголовное дело и нет других законных оснований для досрочного прекращения её полномочий. Единственное, что пообщещали в ВСПС БиГ – объявить новый конкурс на пост главного прокурора Боснии и Герцеговины, поскольку в нынешнем Диана Каймакович вышла в финал и имела самые высокие шансы занять эту должность.