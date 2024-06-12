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Соединенные Штаты объявили о санкциях против башкана Гагаузской автономии Евгении Гуцул как «активного пособника беглого, осужденного олигарха Илана Шора и его партии «Шор», а также попыток незаконного политического вмешательства, поддержанных Кремлём». Об этом заявила временный поверенный в делах посольства США в Молдове Лора Хруби.

«Граждане Молдовы, в том числе жители АТО Гагаузия, заслуживают свободных и справедливых выборов, и демократических институтов. Также, они заслуживают будущего, свободного от злонамеренного влияния Кремля. Соединенные Штаты приветствуют прогресс Молдовы в области демократических и экономических реформ и ее устойчивость перед лицом вмешательства Кремля. Мы продолжим поддерживать народ и правительство Молдовы в построении более демократического, процветающего и безопасного будущего», – написала Хруби в социальной сети.

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Санкции, по её словам, включают блокирование любой собственности в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц из США, запрет на транзакции, совершаемые с лицами из США, в пределах или транзитом через Соединенные Штаты, запрет на предоставление или получение средств, товаров или услуг, и лишение Евгении Гуцул права на въезд в Соединенные Штаты.

Башкан Гагаузии отметила, что американские санкции не были для неё сюрпризом.

«Это было ожидаемо. Ровно так, как ведет себя команда Санду, так же действуют и их кураторы. Им невыгодно, что мы совместно с благонадежными партнерами улучшаем условия жизни молдован и, в частности, гагаузов», – написала она в своём телеграм-канале.

По её словам, бояться санкций и угроз со стороны западных кураторов кишинёвского режима бессмысленно.

«Перед большой целью — улучшение жизни для моего народа и страны — мы с нашей командой не остановимся. Полосу препятствий, которую устраивает Майя Санду и ее кураторы, мы преодолевали и преодолеем. Зато теперь про гагаузов узнает гораздо больше людей!», – подчеркнула Евгения Гуцул.