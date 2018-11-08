США ввели санкции против «Мрии», «Нового Света» и крымских энергетиков

08.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Власти США расширили санкционный список против России из-за конфликта вокруг Украины и Крыма, добавив в перечень трех физических лиц и девять организаций.

Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении американского министерства финансов.

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В список вошли три силовика: глава МГБ ЛНР Александр Басов и Андрей Сушко (его американцы называют сотрудником ФСБ, который, якобы, похитил меджлисовского активиста и пытал его), а также Владимир Зарицкий (экс-главнокомандующий ракетными войсками России, возглавивший фирму, которая купила бывшие украинские санатории после их национализации).

Речь идет о бывших украинских государственных санаториях «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», которые после воссоединения Крыма с РФ были национализированы, а затем проданы на 24 миллиона долларов. Против этих санаториев, а также против «Управленческой компании инфраструктурных проектов», участвовавшей в процедуре изменения собственников гостиниц, введены санкции.

Под санкции попал и отель «Мрия» – он принадлежит «Сбербанку» – само финучреждение так и не решилось зайти в Крым из-за санкций. В опубликованном списке США указывается, что сейчас курорт оформлен на фирму “Гарант-СВ”, а «Сбербанк» в свое время потратил на строительство крымского отеля около 300 миллионов долларов.

Также в списке присутствуют энергетическая компания АО «КрымТЭЦ» и ООО «Южный Проект» (фирма, купившая винзавод “Новый свет”, которую связывают с банком “Россия” миллиардера Юрия Ковальчука).

«Сегодняшний список подчеркивает устойчивое партнерство Соединенных Штатов с Украиной и Европейским союзом (ЕС), а также наше единое противодействие аннексии и оккупации Россией Крыма и применению силы для контроля над частями Донецкой и Луганской областей восточной Украины.

Действия направлены против тех, кто совершает серьезные нарушения прав человека в целях содействия оккупации или контролю России над частями Украины, а также юридических и физических лиц, поддерживающих попытки России интегрировать Крым через частные инвестиции и крупные приватизационные проекты. Эта деятельность включает, в частности, продажу Россией незаконно захваченных и национализированных украинских активов субъектам, поддерживающим кремлевскую повестку дня.

В результате сегодняшней акции все имущество и интересы в имуществе указанных лиц, подпадающих под юрисдикцию США, блокируются, и гражданам США, как правило, запрещено участвовать в сделках с ними», – говорится в сообщении Минфина.

«Казначейство по-прежнему привержено преследованию российских компаний, которые стремятся получить прибыль от незаконной аннексии и оккупации Крыма Россией. Наши санкции являются четким напоминанием о том, что усилия, направленные на нормализацию инвестиционных и экономических отношений с теми, кто работает в Крыму, не будут терпимы и будут подчиняться санкционным органам США и ЕС», – заявил Сигал Манделькер, заместитель министра финансов по противодействию терроризму и финансовой разведке.