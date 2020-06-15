США выдают молдавского олигарха. Из-за переговоров с Козаком?

15.06.2020, Москва, Елена Острякова

Федеральный суд США отклонил заявление молдавского криминального олигарха Влада Плахотнюка о предоставлении ему политического убежища. Его выдачи как преступника ожидают и Молдова, и Россия.

Об этом сообщает «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Американскую визу Плахотнюку отменили еще в январе. Это произошло после того, как государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что «коррупционные действия Плахотнюка поставили под угрозу независимость демократических институтов в Молдове». Плахотнюк пытался оспорить отмену визы в суде, но безуспешно.

Как утверждает депутат молдавского парламента Богдан Цыдря, свое требование оставить его в США олигарх обосновал своей антироссийской позицией.

«Главный аргумент, почему США не должны лишить Плахотнюка статуса политического беженца и выдворить его из страны, – его борьба с Россией и Игорем Додоном! В частности, стараясь минимизировать влияние России в регионе, Владимир Плахотнюк провел антикоммунистические и антироссийские реформы, такие как: закон о борьбе с российской пропагандой, финансовые реформы на основе директив ЕС, которые вызвали гнев руководства Российской Федерации», – написал Цыдря в своем телеграм-канале.

Накануне оглашения решения суда президент Молдовы Игорь Додон заявил, что, на самом деле, олигарх в 2019 году вел тайные переговоры с бывшим вице-премьером России Дмитрием Козаком.

«В этом кабинете в начале июня прошлого года был Плахотнюк, был Козак, был я, и если бы вы знали что обещал Плахотнюк Козаку в этом кабинете… Вы знаете, какие документы он передал русским, какие обязательства брал перед ними. Я уверен, что главный аргумент, почему вы его держите там, — это то, что он был против русских и за Америку. Или вы держите его там, чтобы использовать против Додона на президентских выборах?» – сказал молдавский президент на своем канале в youtube.

Он заявил, что у него есть подтверждения этих слов в виде документов, а, возможно, и видеозаписей. Ранее видео своих переговоров с Додоном вбрасывал сам Плахотнюк. На записях олигарх пытается вручить президенту большой черный пакет. Кроме того, Додон неодобрительно отзывается о российском вице-премьере Дмитрии Козаке.

12 июня апелляционный суд Кишинева оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче ордера на заочный арест Владимира Плахотнюка. В Молдове беглого олигарха обвиняют в создании криминальной группы, вымогательстве и мошенничестве. Его связывают, помимо всего прочего, с исчезновением более 1 миллиарда долларов (эта сумма составляет более одной десятой годового ВВП страны) со счетов крупнейших банков страны в 2012-2014 годах.

Несколько уголовных дел заведено на Плахотнюка и в России. В августе 2019 Тверской суд Москвы арестовал олигарха заочно по уголовному делу о создании преступного сообщества с целью организации наркотрафика в Российскую Федерацию.

Экс-премьер Молдовы Ион Струза посоветовал Плахотнюку добиваться выдачи на родину, потому что в России ему будет намного хуже – «Путин никогда не простит» его антироссийской политики.