США выделили 5 миллионов долларов на лечение раненых боевиков “АТО”

19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В этом году правительство США выделит примерно 5 млн долларов на лечение 10 тяжело раненых боевиков “АТО”.

Об этом сообщила заместитель министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк.

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“На этот год США выделят 5 млн долларов на лечение действующих военнослужащих”, – отметила замминистра.

По ее словам, правительство США определило 10 военных госпиталей, которые в текущем году примут на лечение 10 тяжело раненых украинских военных. По оценкам американских медиков, стоимость лечения 1 тяжело раненного бойца составляет, примерно, 0,5 млн долларов.