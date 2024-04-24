США выделили деньги Украине. Россия ждёт удар по Крымскому мосту

Михаил Рябов.  
24.04.2024 08:11
  (Мск) , Москва
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, США, Украина


Минувшей ночью Сенат ожидаемо утвердил выделение 61 миллиарда долларов Украине на войну с Россией. «За» голосовало двухпартийное большинство, из 79 присутствующих «против» выступило только 18 сенаторов. Документ теперь будет передан президенту США на подпись.

«Байден подпишет его немедленно. Оружие будет передано немедленно. Массированный ракетный удар по Крымскому мосту можно ожидать уже через несколько дней до майских праздников», – считает политолог Сергей Марков.

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Минувшей ночью Сенат ожидаемо утвердил выделение 61 миллиарда долларов Украине на войну с Россией....

Благодарности американцам опубликовал и потерявший легитимность Владимир Зеленский.


«Дальнобойные способности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира», – написал он.

«Кавалерия из-за холмов подошла, появилась, как заведено, в самый последний, критический момент. Больно думать о том, сколько жизней и судеб можно было спасти, проголосуй Америка раньше», – радуется американской помощи подельник Зеленского депутат Верховной рады Максим Бужанский.

В зале украинского парламента накануне развернули флаги США в знак благодарности хозяевам.

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