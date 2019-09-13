13.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Крым, Политика, СМИ, США, Украина, финансы
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США выделили Украине деньги для вещания на Крым и Донбасс

Соединенные Штаты Америки выделили около миллиона долларов на телерадиовещательное оборудование, которое поможет передавать украинский телесигнал на территорию Крыма и неподконтрольную Киеву часть Донбасса, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом 13 сентября на пресс-конференции сказал заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, сообщает Радио Свобода.

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“USAID поддержал усилия наших украинских партнеров, вложив почти миллион долларов в высокопрофессиональное телерадиовещательное оборудование, которое обеспечит качественный украинский контент для более чем четырех миллионов жителей на юге и востоке Украины, включая около двух миллионов граждан, которые сейчас не имеют доступа к эфирной украинского вещания”, – сказал Кент.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, накануне стало известно, что администрация Дональда Трампа разблокировала средства по программам укрепления обороны и безопасности Украины, финансирование которых было утверждено ранее в бюджетах госдепартамента США и Пентагона. Таким образом, США разблокировали более 390 млн долларов помощи Украине. Президент Владимир Зеленский уже поблагодарил Вашинтон.

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