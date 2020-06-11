США выделили Украине деньги на войну с Россией

11.06.2020, Киев, Михаил Рябов

Конгресс США поддержал выделение Украине помощи в сфере обороны в размере 250 миллионов долларов на 2020 год.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Ожидается, что американцы передадут Киеву системы наблюдения, контрбатарейной борьбы, транспортные средства, медицинское оборудование, «системы обеспечения кибер-безопасности и противодействия российской пропаганде».

«Важное место в этом занимает поддержка ВМС Украины, что должно способствовать установлению стабильности и безопасности в Азово-Черноморском регионе», – отмечает пресс-служба.

«Предоставленные средства направлены на усиление боевых возможностей ВС Украины для противодействия российской агрессии», – уточняют в украинском Минобороны.

Еще одной целью американской помощи заявлена поддержка Украины на пути в НАТО.