США выделили Украине деньги на войну с Россией
Конгресс США поддержал выделение Украине помощи в сфере обороны в размере 250 миллионов долларов на 2020 год.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
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Ожидается, что американцы передадут Киеву системы наблюдения, контрбатарейной борьбы, транспортные средства, медицинское оборудование, «системы обеспечения кибер-безопасности и противодействия российской пропаганде».
«Важное место в этом занимает поддержка ВМС Украины, что должно способствовать установлению стабильности и безопасности в Азово-Черноморском регионе», – отмечает пресс-служба.
«Предоставленные средства направлены на усиление боевых возможностей ВС Украины для противодействия российской агрессии», – уточняют в украинском Минобороны.
Еще одной целью американской помощи заявлена поддержка Украины на пути в НАТО.
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