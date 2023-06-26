«США выделили Украине дополнительные средства, но радости нет» – Бортник

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Республиканская партия США будет настолько жёстко блокировать выделение средств на военную помощь Украине, что Белый дом уже вынужден прибегать к финансовым «трюкам», чтобы обойти решения Конгресса.

Об этом на канале «Новости. LIVE» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая предложила как инфоповод заявление пресс-секретаря Пентагона о финансировании военной помощи Украине.

«Она сказала, что США из-за бухгалтерской погрешности переоценили стоимость оружия, которое поставляли на Украину, на, внимание, 6,2 миллиарда долларов. Я почему-то слабо верю, что это просто погрешность. Кажется, что они пытаются переиграть или обойти свои же правила, чтобы больше помогать Украине», – сказала пропагандистка.

Бортник выразил мнение, что здесь есть как хорошие новости для Украины сиюминутно, так и плохие в долгосрочной перспективе.

«Конечно, это трюк, который нам сегодня выгодный, потому что позволит получить больше поддержки, однако этот трюк одновременно является маркером определённого опасного положения. Это означает, что Украине нужно больше военной помощи, чем рассчитывалось раньше. И второй фактор – больше военной помощи получить через Конгресс невозможно, потому что республиканцы заблокируют. Именно поэтому приходится пересчитывать, находить в кармане лишние 6 миллиардов долларов, проводить переоценку поставленных активов для того, чтобы передать Украине помощь, которая нужна. Это связано с контрнаступлением, со многими факторами», – ответил политолог.

«То есть, с одной стороны, это прекрасная вещь, с другой – это маркер двух опасных процессов: нам нужно больше, чем было рассчитано, и республиканцы будут блокировать выделение новых сумм, и поэтому приходится переоценивать те направления, по которым ранее уже были приняты решения», – добавил Бортник.